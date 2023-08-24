Wie wird die unterirdische Station des Observatoriums konfiguriert?

Die 17 Meter tiefe Station Observatory wird eher als U-Bahn-Station konfiguriert. Der Zugang erfolgt vom Vorplatz des Observatoriums und der RN7 über Aufzüge, Rolltreppen und einfache Treppen.

Diese Zugänge führen zu einem Zwischengeschoss, in dem Reisende ihre Richtung wählen können.

An der Oberfläche wird der Vorplatz des Observatoriums die Ticketterminals und den Fahrradparkplatz beherbergen.

Darüber hinaus wird die Station mit allen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die für unterirdische Stationen spezifisch sind.