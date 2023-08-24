Welche Auswirkungen hat die Ankunft der Straßenbahn T7 auf den Verkehr (RN7, Juvisy-sur-Orge, Val d'Athis...)?

Die Ankunft der Straßenbahn T7 ist eine Gelegenheit, die RN7 neu zu qualifizieren, indem sie in einen echten städtischen Boulevard verwandelt wird.

Alle Unterführungen (Straße oder Fußgänger) werden entfernt. Die RN7 wird 2X2 Fahrspuren umfassen. Die Straßenbahn wird in die Mitte der Fahrspuren eingefügt. Südlich der Kreuzung der Pyramide werden diese Entwicklungen um Radwege erweitert.