Was ist der Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
Der Grand Pôle Intermodal (GPI) von Juvisy-sur-Orge ist ein strategischer Verbindungsknotenpunkt im Süden der Ile-de-France und empfängt täglich 104.000 Reisende. Ideal gelegen, ist es der Umsteigepunkt zwischen RER C und D und wird von 28 Buslinien bedient, die in drei Busbahnhöfe unterteilt sind.
Nach mehrjährigen Renovierungsarbeiten wurde das neue GPI im November 2019 eingeweiht. Seine Umgestaltung trägt dazu bei, das Bahnhofsviertel zu einem neuen städtischen Austauschzentrum zu machen, indem es die Intermodalität verbessert und die Bewegung von Fahrgästen und Anwohnern erleichtert.
Diese Renovierung ermöglicht es, sowohl die Erwartungen aller Reisenden zu erfüllen als auch mehr Dienstleistungen anzubieten:
- Mehr Komfort
Die Räume sind heller, offener, benutzerfreundlicher und neue Möbel werden entwickelt.
- Mehr Barrierefreiheit für alle
Die Verbindungen zwischen den Bezirken werden durch eine Fußgängerbrücke erleichtert, die dem sanften Verkehr (Fußgänger, Fahrräder, für die sichere Unterstände vorgesehen sind) gewidmet ist. Personen mit eingeschränkter Mobilität können von angepassten Fahrkartenschaltern, Aufzügen und optimierter Beleuchtung profitieren.
Für Sehbehinderte werden akustische Leuchtfeuer aufgestellt.
- Mehr Zeitersparnis
Die Zirkulationen innerhalb des Pols werden komplett neu gestaltet, insbesondere durch die Verlängerung der nördlichen U-Bahn (um einen zweiten Zugang zu den Bahnsteigen vom Rathausplatz bis zum neuen Passagiergebäude zu ermöglichen). Zeitersparnis wird auch durch die Erstellung und Renovierung von Aufzügen erzielt.
- Mehr Respekt für die Umwelt
Die Förderung des öffentlichen Verkehrs und die Einführung neuer sanfter Verkehrsmittel (Radfahren, Zufußgehen usw.) bieten eine echte Alternative zum privaten Auto.