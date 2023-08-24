Was ist der Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?

Der Grand Pôle Intermodal (GPI) von Juvisy-sur-Orge ist ein strategischer Verbindungsknotenpunkt im Süden der Ile-de-France und empfängt täglich 104.000 Reisende. Ideal gelegen, ist es der Umsteigepunkt zwischen RER C und D und wird von 28 Buslinien bedient, die in drei Busbahnhöfe unterteilt sind.

Nach mehrjährigen Renovierungsarbeiten wurde das neue GPI im November 2019 eingeweiht. Seine Umgestaltung trägt dazu bei, das Bahnhofsviertel zu einem neuen städtischen Austauschzentrum zu machen, indem es die Intermodalität verbessert und die Bewegung von Fahrgästen und Anwohnern erleichtert.

Diese Renovierung ermöglicht es, sowohl die Erwartungen aller Reisenden zu erfüllen als auch mehr Dienstleistungen anzubieten: