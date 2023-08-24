Ökologischer Ansatz

Fortbewegung in einer erneuerten Umgebung... und konserviert

Die Verlängerung der Straßenbahn T7 folgt einem anspruchsvollen Umweltansatz.

Von der RN7 nach Athis-Mons im Stadtzentrum von Juvisy-Sur-Orge wird die Straßenbahn T7 Sektoren bedienen, die sich in voller Erneuerung befinden, und die Attraktivität des Gebiets stärken. Baumpflanzungen und die Entwicklung von Fußgängerwegen auf der RN7 werden zur Erneuerung des Lebensumfelds und zur Schaffung eines friedlicheren städtischen Boulevards beitragen.

In Juvisy-Sur-Orge werden das Observatorium Camille Flammarion, das 2009 unter Denkmalschutz gestellt wurde, das Ducastel-Gebäude und der Park durch einen neuen von Bäumen gesäumten Vorplatz aufgewertet, dessen klare Beschichtungen den "Wärmeinseleffekt" vermeiden.

Die Integrationsmodalitäten des Projekts, die sehr früh untersucht wurden, zielen auch darauf ab, das Grundwasser zu erhalten. Darüber hinaus bewahrt die gewählte Route die Möglichkeit einer Wiedereröffnung des Cours de l'Orge.