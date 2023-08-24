Die Route und ihre Verbindungen

Mit ihrer eigenen Spur und dem Vorrang an Ampeln bietet die Straßenbahn verkürzte Fahrzeiten und eine hohe Frequenz der Durchfahrt. So wird die Straßenbahn T7 etwa 22 Minuten brauchen, um den Umsteigeknoten Juvisy-Sur-Orge mit dem Knotenpunkt Orly-Rungis zu verbinden.

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 wird Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste und Juvisy-sur-Orge dank der Schaffung von 6 neuen Stationen, darunter eine U-Bahn-Station, bedienen.

Die Straßenbahn T7 bietet Verbindungen mit verschiedenen Linien:

Metrolinien 14 und 18 am Flughafen Orly,

Metrolinien 7 und 15 in Villejuif-Louis Aragon,

RER C und D am Umsteigeknotenpunkt Juvisy-sur-Orge,

das lokale Busnetz von den Knotenpunkten Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge.

Die verlängerte Straßenbahn T7 bietet eine bessere Verbindung zwischen Essonne und Val-de-Marne und eine einfachere Verbindung zwischen Paris und den südlichen Vororten!