Projekterklärung genehmigt!

Nach der öffentlichen Anhörung, die vom 21. Mai bis 25. Juni 2024 stattfand, und der positiven Stellungnahme des Untersuchungsausschusses zu dem Projekt im Oktober stimmte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am Mittwoch, den 11. Dezember 2024, einstimmig für die Projekterklärung für die Verlängerung der Straßenbahn T8 nach Süden.

Was ist die Projekterklärung?

Die Projekterklärung wird vom öffentlichen Auftraggeber am Ende der öffentlichen Anhörung erstellt, um das allgemeine Interesse des geplanten Vorhabens zu begründen. Sie berücksichtigt die Folgenabschätzung, die Stellungnahme der für Umweltangelegenheiten zuständigen Verwaltungsbehörde des Staates und das Ergebnis der öffentlichen Konsultation. Sie legt die Verpflichtungen des öffentlichen Auftraggebers fest, die Vorbehalte aufzuheben und die Empfehlungen der Untersuchungskommission umzusetzen.

Um den einzigen Vorbehalt der Untersuchungskommission zum Projekt zur Verlängerung der T8 nach Süden auszuräumen, genehmigten die Direktoren von Île-de-France Mobilités die Verpflichtung des Auftraggebers, zwei Szenarien zu untersuchen und zu vergleichen, um die technische Lösung für die Querung des Saint-Denis-Kanals zu ermitteln, die am besten geeignet ist, die vorübergehenden und endgültigen Auswirkungen zu begrenzen. sowohl Land, Ton, Bild und Finanzen der Operation auf Höhe der Avenue Francis de Pressensé.

Nächster Schritt: die Gemeinnützigkeitserklärung

Die Präfekten von Seine-Saint-Denis und der Region Île-de-France werden in Kürze die Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts abgeben. Dies wird es ermöglichen, die Aufnahme des Projekts T8 Sud in den lokalen interkommunalen Bebauungsplan der Gemeinde Plaine zu ratifizieren und die Fortsetzung des Betriebs zu sichern.