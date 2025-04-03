Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!

Die Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts wurde am 20. März 2025 von den Präfekten von Seine-Saint-Denis und der Region Île-de-France - Paris abgegeben, nachdem die Untersuchungskommission im Oktober 2024 eine positive Stellungnahme abgegeben und der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités im Dezember 2024 eine Projekterklärung genehmigt hatte. Es bestätigt das allgemeine Interesse des Projekts und ermöglicht es, die Aufnahme des Projekts in den lokalen interkommunalen Stadtplan der Gemeinde Plaine zu ratifizieren.

Die Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) ist ein entscheidender Schritt zur Durchführung der Operation.