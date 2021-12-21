Similar news

Changes on your lines 88A and 91

Published on

1 min reading

Changes have been made to your lines 88A and 91.

From 29 November, changes have been made to your lines 88A and 91. Find the new timetables below to travel with complete peace of mind.

Timetable for line 88A

Timetable for line 91

