Similar news

From 29 November, changes have been made to your lines 88A and 91. Find the new timetables below to travel with complete peace of mind.
You can also follow our news on Twitter: @Mantois_IDFM
See you soon on our network!
Changes on your lines 88A and 91
Published on
1 min reading
Changes have been made to your lines 88A and 91.
From 29 November, changes have been made to your lines 88A and 91. Find the new timetables below to travel with complete peace of mind.
You can also follow our news on Twitter: @Mantois_IDFM
See you soon on our network!