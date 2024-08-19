Tram

ExtensionAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Public Meetings

Updated on

Reports

PDF

Minutes of 12 June 2024 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge

PDF

Minutes of 19 September 2023 - Public meeting on hydrogeological studies - Juvisy-sur-Orge

PPT

Minutes of 1 February 2023 - Public meeting - Athis-Mons

1.5 MB

PDF

Minutes of 16 December 2021 - Presentation meeting - Athis-Mons

888.3 KB

PDF

Minutes of November 18, 2021 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge

754.8 KB

PDF

Minutes of 16 December 2021 - Athis-Mons presentation meeting

888.3 KB

PDF

Minutes of 17 June 2014 - Meeting of elected members of the Chamber of Commerce and Industry

8.0 MB

PDF

Minutes of 6 February 2014 - CFDE and MDB meeting

415.9 KB

PDF

Minutes of 9 December 2013 - FNAUT and CIRCULE meeting

401.6 KB

PDF

Minutes of 9 December 2013 - FNAUT and CIRCULE meeting

427.7 KB

PDF

Minutes of 1 March 2013 - FNAUT and ALE meeting

451.9 KB

PDF

Minutes of 29 March 2012 - TUE and FCDE meeting

208.1 KB

PDF

Minutes of 5 July 2012 - ALE, APAQS, JAT, FNAUT meeting

678.8 KB

Presentations

PDF

Presentation of 12 June 2024 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge

PDF

Presentation of 19 September 2023 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge

PDF

Presentation of June 8, 2023 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge

PDF

Presentation of 1 February 2023 - Public meeting - Athis-Mons

3.1 MB

PDF

Presentation of 16 December 2021 - Public meeting - Athis-Mons

6.3 MB

PDF

Presentation of 18 November 2021 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge

7.4 MB