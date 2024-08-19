ExtensionAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Public Meetings
Reports
Minutes of 12 June 2024 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge
Minutes of 19 September 2023 - Public meeting on hydrogeological studies - Juvisy-sur-Orge
Minutes of 1 February 2023 - Public meeting - Athis-Mons
Minutes of 16 December 2021 - Presentation meeting - Athis-Mons
Minutes of November 18, 2021 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge
Minutes of 17 June 2014 - Meeting of elected members of the Chamber of Commerce and Industry
Minutes of 6 February 2014 - CFDE and MDB meeting
Minutes of 9 December 2013 - FNAUT and CIRCULE meeting
Minutes of 1 March 2013 - FNAUT and ALE meeting
Minutes of 29 March 2012 - TUE and FCDE meeting
Minutes of 5 July 2012 - ALE, APAQS, JAT, FNAUT meeting
Presentations
Presentation of 12 June 2024 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge
Presentation of 19 September 2023 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge
Presentation of June 8, 2023 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge
Presentation of 1 February 2023 - Public meeting - Athis-Mons
Presentation of 16 December 2021 - Public meeting - Athis-Mons
Presentation of 18 November 2021 - Public meeting - Juvisy-sur-Orge
