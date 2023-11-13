Accesibilidad: una Île-de-France móvil para todos
¿Qué es la accesibilidad en el transporte público? Significa dar acceso a la movilidad colectiva que permita a todos moverse de forma independiente.
Hacer accesible una red implica inversiones, trabajos, fricciones con la realidad de la infraestructura existente, regulaciones e iniciativas para promover la autonomía de todos en las líneas.
Para medir la realidad de la accesibilidad en el transporte público en la región de Île-de-France, hoy y especialmente mañana, para entender la ambición de Île-de-France a favor de un servicio de movilidad pública verdaderamente abierto a todos, lee nuestro dossier: Accesibilidad: una Île-de-France móvil para todos.
¿Qué podrás leer en este expediente?
- ¿Cómo planificas un viaje 100% accesible?
- Cifras de accesibilidaden nuestra red
- ¿Qué es un medio de transporte accesible ?
- Enfoque en la accesibilidad y sus múltiples caras
- Centrarnos en el complejo caso del metro de París
- Descubrimiento de iniciativas que promueven la autonomía en el transporte público en la región de Île-de-France
¡Feliz lectura!