Cambios para facilitar el viaje de los viajeros de la región de Île-de-France
Los cambios realizados en 2018 para los viajeros se resumen en los artículos que aparecen a continuación.
Navigo Jour: un nuevo billete de transporte local adaptado para viajar de barrio en barrio en respuesta a una solicitud de asociaciones de usuarios
. Tarifa reducida accesible para todos los mayores en Val-de-Marne
. Vianavigo se convierte en una plataforma de referencia para accesibilidad
. «Todos juntos para compartir coche»: la operación continúa en 2018