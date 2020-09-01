Île-de-France Mobilités actúa por la calidad del aire

Mejorando el transporte público

Île-de-France Mobilités ha lanzado un plan para renovar el material rodante mediante la compra o renovación de más de 700 trenes, de modo que todos nuestros trenes sean cómodos, equipados con protección de vídeo y todos los estándares de confort moderno. Los nuevos trenes son más respetuosos con el medio ambiente y consumen un 20% menos de energía, gracias a un sistema que recupera la energía producida durante el frenado y gracias al aire acondicionado y la calefacción que se ajustan automáticamente según el número de pasajeros a bordo.

Sustitución de autobuses diésel por autobuses eléctricos y de biogás

Se encargarán 2000 autobuses eléctricos y NGV para 2020. El objetivo es operar autobuses 100% ecológicos en todas las zonas densas de la región para 2025, lo que requerirá el despliegue gradual de más de 5.000 autobuses limpios, de biogás o eléctricos.

Estudio sobre las emisiones de autobuses en condiciones reales de tráfico

Desde junio de 2018, Île-de-France Mobilités y Airparif han estado midiendo los gases de escape de varios autobuses de la región de Île-de-France (diferentes tipos de motores) en condiciones reales de funcionamiento (en circulación y con pasajeros). Así será posible medir los beneficios para los residentes de Île-de-France Mobilités de la política de mejora de la calidad del aire.

Multiplicación de instalaciones de Park and Ride

Para ayudar a los residentes de Île-de-France a dejar sus coches, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha la creación de 10.000 plazas adicionales en parques y vehículos cerca de las estaciones de tren para 2021.

Reforzo de la enorme oferta de autobuses

Para facilitar el viaje en autobús, Île-de-France Mobilités ya ha reforzado 650 líneas en toda la región. Este año se planean nuevos refuerzos de oferta. El objetivo: una oferta densa de autobuses adaptada a las necesidades de los residentes de Île-de-France.

Creación de taquillas

seguras para bicicletasÎle-de-France Mobilités está desplegando taquillas para bicicletas Véligo en las estaciones de Île-de-France. Ya hay 7000 plazas disponibles en 149 estaciones y más de 3000 plazas adicionales están financiadas o en construcción. El objetivo es alcanzar las 50.000 plazas para 2025.

Lanzamiento de Véligo Rental y creación de una ayuda para la compra

Desde septiembre de 2019, los residentes de Île-de-France cuentan con el mayor servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas asistidas eléctricas (EABs) del mundo, con 10.000 bicicletas eléctricas disponibles. El objetivo es fomentar el uso de bicicletas, especialmente para desplazamientos diarios. Además, para animar a los residentes de Île-de-France a cambiar a bicicletas eléctricamente asistidas, Île-de-France Mobilités ha establecido una subvención para la compra de hasta 500 € para bicicletas eléctricas y bicicletas de carga sin asistencia eléctrica adquiridas desde el 1 de diciembre de 2019. La subvención para bicicletas cargo asistidas eléctricamente será de hasta 600 €.

Mayor apoyo al coche compartido

El coche compartido es una solución para poner menos coches en las carreteras, causar menos atascos y mantener una mejor calidad del aire. Para fomentar esto, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a aumentar el número de plazas reservadas para el coche compartido en las instalaciones de Park and Ride. Además, para facilitar el acceso a la oferta de coche compartido, el planificador de rutas de ViaNavigo ahora incluye un modo de búsqueda de "coche compartido", complementario al transporte público. Además, se concede ayuda financiera a pasajeros y conductores.

Promoción del tráfico blando

La Región ha adoptado un nuevo plan regional a favor del ciclismo: su objetivo es que los residentes de Île-de-France se suban a la senda y triplicar la práctica para 2021, con 2 millones de desplazamientos diarios. La Región y Île-de-France Mobilités movilizarán juntas 100 millones de euros.