Noticias similares

I. Saca o renova el pase Imagine R y/o la tarjeta Scol'R de tu hijo.

Para el paquete Imagine R> Suscríbete al paquete Imagine R

Para la tarjeta Scol'R> suscríbete a la tarjeta Scol'R

El Departamento de Seine-et-Marne ofrece ayuda financiera para el paquete imagine R y la tarjeta Scol'R. No dudes en contactar con tu departamento a través de la web de https://seine-et-marne.fr/fr/aides-transport-scolaire o por teléfono al 01 64 14 77 77

¿Lo sabías? El pase junior Imagine R puede combinarse y reembolsarse al 100% por Île-de-France Mobilités si tu hijo tiene una tarjeta Scol'R.

¡Aquí te contamos más!