Noticias similares

Para solicitar:

1. Lee detenidamente la portada y la nota explicativa impresa en la parte trasera del expediente.

2. Completar este expediente legiblemente en mayúsculas con un bolígrafo.

Si ya tienes una tarjeta de transporte escolar del año anterior, introduce el número de esta tarjeta en el recuadro correspondiente del Segundo Año

3. Indicar la clase del niño y el número de teléfono de los padres.

4. Tu expediente debe estar firmado y fechado por los padres o tutores.

5. Que la solicitud esté sellada y firmada por tu colegio.

Para renovaciones sin cambiar el establecimiento ni el lugar de residencia, ya no es necesario el sello del establecimiento.

6. Devuelve tu solicitud únicamente por correo, acompañada de un cheque de 101 € pagado a TRANSDEV en la dirección siguiente, a:

TRANSDEV CŒUR ESSONNE

1 avenue de la Résistance

ZI La Croix Blanche

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

La foto debe pegarla tú en cuanto recibas la tarjeta.

Si necesita más información, por favor contáctenos en el 01 69 46 69 02