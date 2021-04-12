Noticias similares

Para comprar tu billete por SMS, válido en tus líneas 282, 480, 482, 483 y Licorne, envía BUS y el número de la línea al 93100
Cambios en el lote de palabras clave para la compra de entradas SMS en el territorio de Seine Grand Orly
¡No más SEINEORLY a las 93100!
Ahora, envía un SMS con BUS y tu número de línea sin espacios al 93100 para comprar tu billete SMS:
- BUS282 para la línea 282
- BUS480 para la línea 480
- BUS481 para la línea Licorne
- BUS482 para la línea 482
- BUS483 para la línea 483
El número de teléfono no cambia, solo cambia la palabra clave.
¿Sin cambios?
- 2,50 € + posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado (el precio del billete se debita de tu factura telefónica)
- Válido por 1 hora sin transferencia
- Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free
¡Disfruta de tu viaje en tus líneas de autobús Île-de-France Mobilités!