Noticias similares

Cambios en el lote de palabras clave para la compra de entradas SMS en el territorio de Seine Grand Orly

¡No más SEINEORLY a las 93100!

Ahora, envía un SMS con BUS y tu número de línea sin espacios al 93100 para comprar tu billete SMS:

BUS282 para la línea 282

BUS480 para la línea 480

BUS481 para la línea Licorne

BUS482 para la línea 482

BUS483 para la línea 483

El número de teléfono no cambia, solo cambia la palabra clave.