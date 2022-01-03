Noticias similares

Para comprar tu entrada por SMS, envía un SMS a MLV al 93100
- 2,50 € + posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado (el precio del billete se debita de tu factura telefónica)
- Válido por 1 hora sin transferencia
- Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free
Puedes comprar un billete antes de tu viaje por SMS (solo con BOUYGUES, ORANGE, SFR y GRATIS suscriptores)
ES MUY SENCILLO:
ENVIAR MENSAJE: MLV
en 93100 (número)
¡Recibirás tu billete desmaterializado por SMS!
¿CUÁL ES EL COSTE? //
2,50 euros por el precio de 1 ticket de avería + posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados.
¿CUÁNTO DURA LA MULTA? //
1 hora sin conexión
¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES? //
Ten un smartphone con Orange, SFR o Bouygues, suscripción gratuita por ahora
Que tengáis buen viaje con nuestras líneas