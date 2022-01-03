Noticias similares

¡Desde el 1 de enero de 2023, el precio del billete SMS cambia!

Publicado el

1 SMS = 1 billete 3 cartas para recordar: MLV

Condiciones para la compra de un billete SMS

Para comprar tu entrada por SMS, envía un SMS a MLV al 93100

  • 2,50 € + posible coste del SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado (el precio del billete se debita de tu factura telefónica)
  • Válido por 1 hora sin transferencia
  • Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free

Que tengáis buen viaje con nuestras líneas

