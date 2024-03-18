Noticias similares

Imagen de la campaña de comunicación
Nuevas rutas entre las estaciones de Lagny-Thorigny y Torcy con las líneas 2225 y 2229
- La línea 2225 ofrece una ruta "directa" entre la estación Lagny-Thorigny y la estación Torcy.
- La línea 2229 ofrece un servicio más fino y sistemático a barrios y zonas industriales, con la creación de una nueva parada
"Gravier du Bac".
- El servicio sistemático de la ciudad de Saint-Thibault-des-Vignes y el distrito de Sablons.
- Un enlace entre Saint-Thibault-des-Vignes y la estación de Torcy en 10 minutos o la estación Lagny-Thorigny en 12 minutos.
- En la 22:25, hay un paso cada 15 minutos entre las 6:30 y las 9:00 y las 17:30, y cada 30 minutos el resto del día y los sábados. Una visita cada hora el domingo.
- En la 2229, hay un paso cada 15 minutos entre las 6:30 y las 9:00 y entre las 17:00 y las 19:30, y cada hora el resto del día y los sábados.
- El instituto de Lognes está ahora servido por la línea 2229.
(Calendarios disponibles pronto en la web y la solicitud)
Mapa de la línea 2229
En Bussy-Saint-Georges, una nueva ruta para mejorar la legibilidad en la línea 2244
- Un nuevo itinerario único durante todo el día, de lunes a sábado.
- El eco-distrito Sycomore cuenta ahora con una conexión directa con la estación Bussy-Saint-Georges durante todo el día (parada "Génitoy").
- Las paradas "Georges Méliès", "Bruxelles" y "Lycée Martin Luther King" se ofrecen durante todo el día.
- La parada "L'esplanade des Religions" será eliminada. Puedes referirte a la parada "Georges Méliès" o "Lycée Martin Luther King".
(horario disponible próximamente en la web y la app)
Mapa de la línea 2244