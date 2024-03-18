Noticias similares

Nuevas rutas entre las estaciones de Lagny-Thorigny y Torcy, y en Bussy-Saint-Georges

Publicado el

Lectura 2 min

Una nueva oferta en las rutas 2225 (ex 25), 2229 (ex 29) y 2244 (ex 44)

Imagen de la campaña de comunicación

Nuevas rutas entre las estaciones de Lagny-Thorigny y Torcy con las líneas 2225 y 2229

  • La línea 2225 ofrece una ruta "directa" entre la estación Lagny-Thorigny y la estación Torcy.
  • La línea 2229 ofrece un servicio más fino y sistemático a barrios y zonas industriales, con la creación de una nueva parada
    "Gravier du Bac".
  • El servicio sistemático de la ciudad de Saint-Thibault-des-Vignes y el distrito de Sablons.
  • Un enlace entre Saint-Thibault-des-Vignes y la estación de Torcy en 10 minutos o la estación Lagny-Thorigny en 12 minutos.
  • En la 22:25, hay un paso cada 15 minutos entre las 6:30 y las 9:00 y las 17:30, y cada 30 minutos el resto del día y los sábados. Una visita cada hora el domingo.
  • En la 2229, hay un paso cada 15 minutos entre las 6:30 y las 9:00 y entre las 17:00 y las 19:30, y cada hora el resto del día y los sábados.
  • El instituto de Lognes está ahora servido por la línea 2229.
    (Calendarios disponibles pronto en la web y la solicitud)

Mapa de la línea 2229

Mapa de la línea 2229

En Bussy-Saint-Georges, una nueva ruta para mejorar la legibilidad en la línea 2244

  • Un nuevo itinerario único durante todo el día, de lunes a sábado.
  • El eco-distrito Sycomore cuenta ahora con una conexión directa con la estación Bussy-Saint-Georges durante todo el día (parada "Génitoy").
  • Las paradas "Georges Méliès", "Bruxelles" y "Lycée Martin Luther King" se ofrecen durante todo el día.
  • La parada "L'esplanade des Religions" será eliminada. Puedes referirte a la parada "Georges Méliès" o "Lycée Martin Luther King".
    (horario disponible próximamente en la web y la app)

Mapa de la línea 2244

Consulta el folleto informativo

 -  3.9 MB
El 22 de abril, tus líneas de autobús cambiarán de número en la zona de Marne-la-Vallée

Noticias similares