Noticias similares

El 22 de abril, tus líneas de autobús cambiarán de número en la zona de Marne-la-Vallée

Nuevos sistemas de numeración y nuevos servicios para tus líneas en la zona de Marne-la-Vallée

Un nuevo sistema de numeración en la zona de Marne-la-Vallée

¿Por qué cambia el número de líneas?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1900 líneas, incluyendo 1500 en los suburbios exteriores, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas para buscar horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es complicado encontrar tu línea. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Marne-la-Vallée, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 22.

Siempre que es posible, se ha retomado el número antiguo para facilitar el cambio (por ejemplo, la línea 26 pasa a ser 2226, la línea 34 a 2234, etc.).

¿Qué aportará este nuevo número a los usuarios?

Los usuarios podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.

Por tanto, cuando escribamos su número en los motores de búsqueda de la aplicación o iledefrance-mobilites.fr sitio, podremos acceder directamente a la información sobre ella.

Tabla de correspondencia

Folleto resumen

Infórmate sobre la renumeración regional

¡Pero también nuevos servicios y + autobuses en vuestras líneas 25, 29 y 44 y nuevos servicios!

Tus líneas 25 y 29 se convierten en las líneas 2225 y 2229 y la línea 44 pasa a ser 2244: ¡descubre más aquí!
¿Viajabas con el TàD? Tus hábitos están cambiando: ¡descubre más aquí!

