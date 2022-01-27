Noticias similares

Desde tu móvil con la app Île-de-France Mobilités. Comprueba la compatibilidad en www.iledefrance-mobilites.fr
Desde tu teléfono con la aplicación Île-de-France Mobilités, es sencillo y práctico, ¡y qué ahorro de tiempo!
En los mostradores de ventas, en las máquinas expendedoras, en algunas tiendas locales
También puedes acudir a los mostradores de ventas, máquinas expendedoras y algunas tiendas locales.
¿Y cuáles son las tiendas locales en Marne-la-Vallée?
Tu red de autobuses en Marne-la-Vallée ha desarrollado una red de concesionarios que venden y recargan pases Navigo (excluyendo las suscripciones anuales).
Esta red local te permite cargar tu pase cuando vas de compras y no esperar en las colas de las máquinas expendedoras de billetes durante las horas punta. Suele ser un bar, una tabacalería o un quiosco de periódicos.
A continuación se muestra la ubicación de los custodios de tu red que estarán encantados de recibirte:
Le Saint-Domingue 27, place de l'Europe Bailly-Romainvilliers Le Céleste 3, place de la Marne Bussy-Saint-Georges Aux Cigares du Pharaon 60 bis avenue de la Jonchère Chanteloup-en-Brie Le Longchamp 6, rue du Général Leclerc Esbly Point Info Bus Gare de Lagny Thorigny rue de la gare Thorigny-sur-Marne Les Hauts de Vallières 17 Allée des Rousselets ZAC des Vallières - C. Cial Intermarché Thorigny-sur-Marne La Civette de Lagny, 21 rue du Chemin de Fer, Lagny-sur-Marne, Tabac-Presse, Orly, Parc C. Cial, Orly, Parc, Lagny-sur-Marne, Le Pressoir, 15 avenue de Saria, Serris
¿A dónde vas a cargar tu pase la próxima vez?