Noticias similares

Tu red de autobuses en Marne-la-Vallée ha desarrollado una red de concesionarios que venden y recargan pases Navigo (excluyendo las suscripciones anuales).

Esta red local te permite cargar tu pase cuando vas de compras y no esperar en las colas de las máquinas expendedoras de billetes durante las horas punta. Suele ser un bar, una tabacalería o un quiosco de periódicos.

A continuación se muestra la ubicación de los custodios de tu red que estarán encantados de recibirte: