Noticias similares

¡Buenas noticias para todos los viajeros de todos los días! La línea de autobús 4524 es tu aliada en tus viajes y te permite conectar varios medios de transporte. Esta línea práctica y rápida permite navegar fácilmente entre los dos principales ejes ferroviarios de la red de Île-de-France.

📍 3 paradas estratégicas atendidas por la línea 4524:

El RER C para llegar rápidamente a París y a los suburbios suroeste desde la parada "Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois",

El RER D para cruzar París de norte a sur desde la parada "Gare de Juvisy-Condorcet",

El tranvía T12 para llegar a Massy-Palaiseau o Evry-Courcouronnes desde la parada "Coteaux de l'Orge".

🕒 ¡Horarios adaptados a tu vida diaria, los 7 días de la semana, de 5:00 a.m. a medianoche!

Tanto si estás de viaje de negocios como si vas de camino a estudiar, los horarios de la línea están diseñados para adaptarse a tus necesidades de movilidad, especialmente entre semana gracias a la alta frecuencia de un autobús cada 20 minutos.

No pierdas más tiempo al volante ni buscando aparcamiento. ¡Opta por la comodidad y la serenidad gracias a la línea 4524!