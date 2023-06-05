Noticias similares

Para conocer el precio del viaje de tu hijo, ponte en contacto con nosotros.

Tenga en cuenta que si el precio final supera los 365 €, su solicitud será rechazada automáticamente.

> El pase Navigo Imagine'R será más ventajoso para ti.

Subvenciones municipales y departamentales:

Para que se aplique una subvención al suscribirse, tu municipio debe primero declarar la cantidad de su contribución al transportista.

Para los municipios de Val-de-Marne, no se ha declarado ninguna subvención a nuestros servicios.

Sin embargo, le invitamos a contactar con su ayuntamiento o con el departamento de transporte de su autoridad local para aprovechar una posible subvención.

El departamento de Val-de-Marne también ofrece una subvención bajo ciertas condiciones.

Te invitamos a consultar la página web del departamento haciendo clic aquí para conocer los términos y condiciones.

Ten en cuenta que esta subvención departamental no se aplica al precio pagado al operador cuando te suscribiste. Lo solicitarás tú después de recibir tu tarjeta de la escuela optile.