Tu regreso al transporte
Sin (RER) A B C D E, sin alfabeto. Es el comienzo del nuevo curso escolar, miles de profesores y escolares están volviendo al colegio gracias al transporte público.
Sin tren a las 6:50 a.m., no hay espresso a las 8:01. a.m. Es la vuelta al colegio, miles de comerciantes están retomando su actividad gracias al transporte público.
Sin autobús al principio, ninguna obra se reiniciará. Es la vuelta al colegio, miles de empleados han vuelto al trabajo gracias al transporte público.
Sin el metro de las 23:59, no habrá ampliaciones. Es la vuelta al colegio, miles de residentes de Île-de-France pueden disfrutar de sus noches gracias al transporte público.
Covid-19: mantengámonos movilizados por un regreso seguro a la escuela
Para que el inicio del nuevo curso escolar transcurra de la forma más fluida posible, todos deben ser actores y actuar a su propio nivel.
Hacemos todo lo posible para garantizar que los viajes se realicen en las mejores condiciones. La limpieza de estaciones y vehículos se duplica, con detergentes y productos virucidas:
- se realizan al menos dos acciones diarias de desinfección además de la limpieza habitual en metros, trenes y tranvías;
- La limpieza y desinfección a fondo se realiza cada noche o todos los días en los depósitos de todos los autobuses con productos virucidas (mediante pulverización o nebulización), complementada con limpieza concentrada en las superficies de contacto durante el día.
También puedes actuar respetando los gestos de barrera que son esenciales para que todos puedan afrontar el inicio del curso escolar con serenidad:
- llevar mascarilla por la seguridad de todos;
- Lávate las manos antes de entrar en la red de transporte y cuando salgas de ella;
Recordatorio de los gestos de la barrera: llevar mascarilla, lavarse las manos, toser o estornudar en el codo o en un pañuelo, usar pañuelos de un solo uso y tirarlo directamente a la basura, saludar sin dar la mano y evitar abrazar.
- utiliza métodos de pago sin contacto para tus billetes de transporte;
- evitar viajar en hora punta siempre que sea posible;
- mantener el teletrabajo tanto como sea posible cuando sea posible;
- Piensa en movilidad alternativa que puedas adaptar a algunos de tus viajes.
Una red de transporte única para satisfacer tus necesidades
La crisis sanitaria ha tenido un fuerte impacto en la afluencia del transporte público, pero de media en los últimos años, ¡se han realizado 9,5 millones de viajes diarios en transporte público en Île-de-France! La red de transporte también es un motor para el empleo de los residentes de Île-de-France: 100.000 personas trabajan para garantizar que funcione sin problemas.
Cada año, nada menos que 4.600 millones de pasajeros utilizan la red, cuya escala se recuerda en las cifras siguientes:
- 1.800 km de metro, tren y tranvía:
- 1.500 líneas de autobús;
- 14 líneas de metro, 4 en construcción y 3 ampliadas;
- 9 líneas de tranvía, 4 en construcción;
- 13 líneas de tren y RER.
No hace falta contar autobuses ni metros, te llevaría mucho tiempo, así que te contamos todo. Hay alrededor de 10.000 autobuses circulando en la red de Île-de-France, más de 1.200 trenes/trenes RER, más de 700 trenes de metro y más de 250 tranvías. En resumen, lo suficiente para viajar por todo el país.
Y porque, como tú, la red de transporte está evolucionando, se están llevando a cabo trabajos importantes para expandirla además del mantenimiento del equipo existente.
Puedes encontrar todos los proyectos en la página dedicada:
Servicios que pueden serte útiles
Como tu trayecto no se limita al tren, metro y autobús, hay muchos servicios disponibles en la red de Île-de-France. ¿Para qué propósito? Mejora tu comodidad haciendo que el transporte sea más accesible y promoviendo el uso de soluciones de movilidad complementarias:
- numerosas instalaciones de Park & Ride y aparcamientos para bicicletas cerca de las estaciones de tren de Île-de-France para facilitar el acceso al transporte;
- 200 espacios de microtrabajo repartidos por toda la red para permitirte trabajar;
- Transporte Responsivo a la Demanda para atender zonas poco pobladas y conectarlas fácilmente a modos "pesados" como trenes o metros;
- el carpooling, en particular disponible a través de la aplicación Vianavigo,
- Por último, el servicio de alquiler de bicicletas asistida eléctricamente en Véligo Location, que continúa su desarrollo un año después de su lanzamiento.
Para garantizar que puedas viajar con tranquilidad, el énfasis también está en la seguridad , con más de 900 agentes de seguridad y mediación, equipos de detección de perros (intervenciones en paquetes sospechosos) o con la implementación del número de emergencia 31 17 disponible en toda la red.
Red y servicios de transporte, para saber más, visita la página dedicada:
¡Nos vemos pronto en la cadena!