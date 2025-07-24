¿Qué es el precio de Solidarité Transport?
Hay 3 tarifas de Solidarity Transport que te permiten beneficiarte de descuentos en tus billetes y pases.
Solidaridad libre
La tarifa Solidarité Gratuité permite a ciertos beneficiarios de la asistencia social viajar gratuitamente por toda la región de Île-de-France en todos los medios de transporte.
Puedes beneficiarte de ello si vives en Île-de-France y:
- formar parte de un hogar que reciba la RSA bajo ciertas condiciones (la suma de tu suma global y tu bonificación de actividad debe ser inferior a los límites definidos por Île-de-France Mobilités);
- o están desempleados y se benefician tanto de la Asignación de Solidaridad Específica (ASS) como de la Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera (anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C).
Los derechos se conceden por un periodo de 3 meses y pueden renovarse.
Infórmate más sobre los precios de Solidarité Gratuité
Descuento de Solidaridad 75%
El precio del 75% de descuento de solidaridad permite que ciertos beneficiarios de asistencia social se beneficien de un descuento del 75% en los pases Navigo Month and Week; así como un 50% en billetes individuales y Navigo Liberté +.
Los siguientes pueden beneficiarse del Descuento de Solidaridad del 75%:
- beneficiarios de la Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera (anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C), así como miembros de su hogar;
- o a los buscadores de empleo que reciben la Asignación de Solidaridad Específica (ASS).
Los derechos se conceden por un periodo de 1 a 12 meses y pueden renovarse.
Infórmate más sobre el Descuento de Solidaridad del 75%
50% de descuento
El precio de descuento del 50% permite a ciertos beneficiarios de la asistencia social beneficiarse de un descuento del 50% en los pases Navigo Month y Week, entradas individuales y Navigo Liberté +.
Los siguientes pueden beneficiarse del Descuento de Solidaridad del 50%:
- beneficiarios de la Ayuda Médica Estatal (AME).
El derecho a una reducción se concede por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del fin de los derechos sociales, y puede ser renovado.