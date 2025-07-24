Hay 3 tarifas de Solidarity Transport que te permiten beneficiarte de descuentos en tus billetes y pases.

Solidaridad libre

La tarifa Solidarité Gratuité permite a ciertos beneficiarios de la asistencia social viajar gratuitamente por toda la región de Île-de-France en todos los medios de transporte.

Puedes beneficiarte de ello si vives en Île-de-France y:

formar parte de un hogar que reciba la RSA bajo ciertas condiciones (la suma de tu suma global y tu bonificación de actividad debe ser inferior a los límites definidos por Île-de-France Mobilités);

bajo ciertas condiciones (la suma de tu suma global y tu bonificación de actividad debe ser inferior a los límites definidos por Île-de-France Mobilités); o están desempleados y se benefician tanto de la Asignación de Solidaridad Específica (ASS) como de la Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera (anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C).

Los derechos se conceden por un periodo de 3 meses y pueden renovarse.

Infórmate más sobre los precios de Solidarité Gratuité

Descuento de Solidaridad 75%

El precio del 75% de descuento de solidaridad permite que ciertos beneficiarios de asistencia social se beneficien de un descuento del 75% en los pases Navigo Month and Week; así como un 50% en billetes individuales y Navigo Liberté +.

Los siguientes pueden beneficiarse del Descuento de Solidaridad del 75%:

beneficiarios de la Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera (anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C), así como miembros de su hogar;

(anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C), así como miembros de su hogar; o a los buscadores de empleo que reciben la Asignación de Solidaridad Específica (ASS).

Los derechos se conceden por un periodo de 1 a 12 meses y pueden renovarse.

Infórmate más sobre el Descuento de Solidaridad del 75%

50% de descuento

El precio de descuento del 50% permite a ciertos beneficiarios de la asistencia social beneficiarse de un descuento del 50% en los pases Navigo Month y Week, entradas individuales y Navigo Liberté +.

Los siguientes pueden beneficiarse del Descuento de Solidaridad del 50%:

beneficiarios de la Ayuda Médica Estatal (AME).

El derecho a una reducción se concede por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del fin de los derechos sociales, y puede ser renovado.

Infórmate sobre el descuento del 50%