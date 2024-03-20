Reunión pública mañana: centrado en los desarrollos en Perreux-sur-Marne y Fontenay-sous-bois

El equipo del proyecto espera verle mañana por la tarde para presentar el progreso del proyecto desde la consulta preliminar, con especial atención a los desarrollos en Fontenay-sous-Bois y Perreux-sur-Marne.

Reunión pública jueves 21 de marzo de 2024 de 19:30 a 21:30 h.

Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne

Mientras tanto, puedes consultar la presentación en vídeo del proyecto.

Se programan otras 3 reuniones: