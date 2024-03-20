Reunión pública mañana: centrado en los desarrollos en Perreux-sur-Marne y Fontenay-sous-bois
Publicado el
El equipo del proyecto espera verle mañana por la tarde para presentar el progreso del proyecto desde la consulta preliminar, con especial atención a los desarrollos en Fontenay-sous-Bois y Perreux-sur-Marne.
- Reunión pública jueves 21 de marzo de 2024 de 19:30 a 21:30 h.
Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne
Mientras tanto, puedes consultar la presentación en vídeo del proyecto.
Se programan otras 3 reuniones:
- Reunión pública martes 2 de abril de 2024 de 19:00 a 21:00.
Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne
Enfoque en los desarrollos en Neuilly-sur-Marne
- Reunión pública jueves 4 de abril de 19:30 a 21:30
Salón del pueblo de Neuilly-Plaisance
Enfoque en los desarrollos en Neuilly-Plaisance
- Encuentro con viajeros
Lunes 25 de marzo de 17:30 a 19:30
Patio delantero de la estación de autobuses Chelles-Gournay
Enfoque en los acontecimientos en Chelles