Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

El proyecto Bus Bords de Marne consiste en crear carriles exclusivos y crear una nueva línea de autobús de unos 8,5 km entre Val de Fontenay y Chelles-Gournay.

Vista de intención de la Place de la Résistance en Neuilly-sur-Marne - ©Île-de-France Mobilités / EGIS
Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Departamento de Seine-Saint-Denis
Departamento de Sena y Marne
Île-de-France Mobilités

Noticias

Publicado el

¡El proyecto Bus Bords de Marne declarado de utilidad pública!

Mapa general del proyecto

Cifras clave

17 emisoras

en 7 municipios cruzados(1 cada 530 m aproximadamente)

3 estaciones atendidas

Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay

8,5 km de recorrido

El 85% de ellos están en carriles dedicadosy un 15% en sitios mixtosen cada dirección del tráfico

1 Trayecto ciclista bidireccional continuo

de Val de Fontenayen Chelles-Gournay

33.000 viajeros

Se espera por día

24m

La longitud de los nuevos autobusesbiarticulado, accesible para todosy eléctricamente

4 minutos

frecuencia durante las horas punta,6 minutos aproximadamente en horas poco valle

Un amplio rango de horarios

30 minutos

Entre los terminales,10 minutos de Maison Blanche a Chelles-Gournayo Neuilly-Plaisance RER

Calendario

  1. Invierno 2020-2021
    Consulta previa
  2. 2021-2023
    Estudios preliminares (diagrama esquemático y archivo de investigación)
  3. Diciembre de 2023
    Aprobación del diagrama esquemático y del expediente de investigación de interés público por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
  4. Del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024
    Investigación pública
  5. Hoy
    Abril de 2025
    Aprobación de la Declaración del Proyecto por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
  6. 2025
    Declaración de utilidad pública e inicio de estudios de diseño detallados (diseño preliminar)
  7. 2030
    Puesta en servicio

Objetivos

Ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y cómodo para desplazarse fácilmente por el territorio

El Triángulo

En Fontenay-sous-Bois y Le Perreux-sur-Marne, los Bus Bords de Marne utilizan el "triángulo" del Val de Fontenay.