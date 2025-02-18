Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

El proyecto Bus Bords de Marne consiste en crear carriles exclusivos y crear una nueva línea de autobús de unos 8,5 km entre Val de Fontenay y Chelles-Gournay.
Mapa general del proyecto
Cifras clave
17 emisoras
en 7 municipios cruzados(1 cada 530 m aproximadamente)
3 estaciones atendidas
Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay
8,5 km de recorrido
El 85% de ellos están en carriles dedicadosy un 15% en sitios mixtosen cada dirección del tráfico
1 Trayecto ciclista bidireccional continuo
de Val de Fontenayen Chelles-Gournay
33.000 viajeros
Se espera por día
24m
La longitud de los nuevos autobusesbiarticulado, accesible para todosy eléctricamente
4 minutos
frecuencia durante las horas punta,6 minutos aproximadamente en horas poco valle
Un amplio rango de horarios
30 minutos
Entre los terminales,10 minutos de Maison Blanche a Chelles-Gournayo Neuilly-Plaisance RER
Calendario
- Invierno 2020-2021Consulta previa
- 2021-2023Estudios preliminares (diagrama esquemático y archivo de investigación)
- Diciembre de 2023Aprobación del diagrama esquemático y del expediente de investigación de interés público por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
- Del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024Investigación pública
- HoyAbril de 2025Aprobación de la Declaración del Proyecto por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités
- 2025Declaración de utilidad pública e inicio de estudios de diseño detallados (diseño preliminar)
- 2030Puesta en servicio