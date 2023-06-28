Camina por la ruta

La inserción de carriles dedicados al autobús Bords de Marne
Teniendo en cuenta las características urbanas, históricas y paisajísticas específicas de cada sector, cumple objetivos que a veces son complejos de conciliar:
- Organizar carreteras para mejorar el funcionamiento del transporte público, promover modos activos (peatones, ciclistas) y permitir el flujo del tráfico viario;
- Integrar todas las funcionalidades necesarias para la operación urbana: acceso local, aparcamiento, entregas, transporte excepcional, acceso de emergencia, etc. ;
- Minimizar la adquisición de terrenos;
- Limitar los efectos sobre los árboles y el medio ambiente en general;
- Optimiza los costes de inversión y operación del proyecto.
Mapa que muestra los desarrollos a largo plazo, tras la puesta en servicio de los Bus Bords de Marne y dos años después de la puesta en marcha de la línea 15 en el tramo entre las estaciones Aristide Briand y Verdún: