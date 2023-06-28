Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Desde la estación Aristide Briand hasta la estación de Verdún

En este tramo, los Bus Bords de Marne sirven a las estaciones Aristide Briand, Foch – De Gaulle, Place de la Résistance y Verdun en Neuilly-sur-Marne.

Los principales problemas son:

  • Preservar los árboles existentes tanto como sea posible y mejorar la calidad urbana del eje;
  • Facilitar el cruce de la Place de la Résistance, un importante cruce vial, para todos los medios de transporte.

Los estudios de tráfico realizados al final de la consulta preliminar mostraron que el mantenimiento continuo de dos carriles de tráfico hacia París a lo largo de todo el tramo no es necesario a largo plazo. De hecho, la llegada de la línea 15 del metro provocará un cambio modal de una parte significativa del transporte desde la carretera hasta el transporte público.

Ruta y desarrollos seleccionados

Como resultado, ahora se propone desarrollarlo en dos fases según el calendario para la puesta en servicio de la línea 15 del metro. Esto afecta los tramos entre el Boulevard Ferdinand Buisson y la Rue des Martyrs de la Déportation, y luego entre la Rue Pasteur y la Avenue de Blancheville. Esto permitirá eventualmente vegetar y plantar más árboles sin deteriorar las condiciones del tráfico.

Tiempo 1

Entre la puesta en marcha del proyecto Bus Bords de Marne y dos años después de la puesta en marcha de la línea 15 del metro en Val de Fontenay: se mantendrán dos carriles viarios en dirección a París en todo el recorrido entre la Avenue de Blancheville y el Boulevard Ferdinand Buisson.

Tiempo 2

Dos años después de la puesta en marcha del metro 15: una de las dos carreteras hacia París se transformará en un espacio verde plantado en los dos tramos mencionados. En los demás tramos, donde sea necesario dada la expectativa de tráfico, se mantendrán los dos carriles hacia París.
Vista de intención: Boulevard Maréchal Foch en Neuilly-sur-Marne a largo plazo (2 años después de la llegada de la M15)

Ruta y desarrollos seleccionados para la estación Aristide Briand en la estación de Verdún

Ruta y desarrollos seleccionados para la estación Aristide Briand en la estación de Verdún, a largo plazo (2 años después de la llegada de la M15)

Ruta y desarrollos seleccionados para la estación Aristide Briand en la estación de Verdún, a largo plazo (2 años después de la llegada de la M15)

Visualiza el área en 3D

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector (dos años después de la puesta en marcha del Metro 15). En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.
Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y podrá verse en el ordenador.

Iniciar visualización
Imagen decorativa
Suscríbete a las noticias