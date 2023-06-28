Los estudios preliminares, y en particular los estudios de pasajeros, han confirmado la elección del modo: la construcción de carriles exclusivos para autobuses y la implementación de una nueva línea de autobús de tránsito rápido (BRT) con mayor capacidad para afrontar los retos del viaje.
Descubre el proyecto
¿Por qué los Bus Bords de Marne?
Una necesidad creciente
de una solución de
Transporte eficiente
El territorio en rápida evolución depende en gran medida de la red ferroviaria para acceder a empleos en el corazón de la metrópoli. Esta necesidad de transporte público eficiente se reforzará aún más con la llegada de numerosos proyectos urbanos (para 2035: + 16.000 empleos y + 41.000 habitantes en los 7 municipios cruzados / + 1.000 empleos + 6.000 habitantes en un radio de 500 m alrededor de los Bus Bords de Marne).
Un eje de estructuración
Conexión
Estaciones
La antigua RN34 da servicio a 3 estaciones principales (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay) que actualmente dan acceso a 3 líneas fuertes (RER E, RER A, línea P) a las que se añadirán otras 3 líneas en el horizonte del proyecto: T1 ampliada hasta Val de Fontenay, nuevas líneas de metro 15 y 16.
Dificultades
de tráfico
en el antiguo RN34
Las líneas de autobús de la zona desempeñan un papel esencial en la conexión con la red ferroviaria, pero están experimentando dificultades de tráfico en este eje, especialmente en hora punta. Estas dificultades afectan a la regularidad de las líneas, especialmente en la línea 113, que utiliza la antigua RN34.
El deseo de
reclasificar el antiguo RN34
en un bulevar urbano
Esta carretera está muy transitada y atraviesa zonas residenciales. El objetivo es recalificarlo como un bulevar urbano más pacífico y mejorar los espacios para peatones, ciclistas y transporte público.
¿Cuáles son los objetivos?
El proyecto Bus Bords de Marne tiene como objetivo mejorar el desplazamiento diario de los usuarios y apoyar el desarrollo del territorio:
- Ofrecer un medio eficiente de transporte público, una alternativa atractiva al coche privado para llegar a las estaciones de la zona;
- Mejorar la calidad de los espacios públicos y fortalecer la urbanidad del eje.
Mapa de la evolución de la red de transporte público en los antepasados a la puesta en marcha del proyecto, incluyendo el RER A, RER E, Línea P, las nuevas líneas de metro 15 y 16, y la extensión del T1 hasta Val de Fontenay.
Enfoque: estructurar proyectos de desarrollo y de transporte en el territorio
Estructuración de proyectos de desarrollo de suelos
La línea 15 del metro que sirve a la estación Val-de-Fontenay
La línea 16 del metro que da servicio a la estación Chelles-Gournay
La ampliación del tranvía T1 hasta Val de Fontenay
La remodelación del centro de la estación Val de Fontenay
La remodelación de la estación RER de Neuilly-Plaisance
La remodelación del conjunto Chelles-Gournay
La ampliación del RER E hacia el oeste en Mantes-la-Jolie (EOLE)