Como en todos los proyectos realizados por Île-de-France Mobilités, los interesados de la región han estado estrechamente implicados desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto Bus Bords de Marne. El proyecto fue objeto de una consulta previa al invierno de 2020-2021 con todo el público implicado (socios, asociaciones, residentes, comerciantes y empresas), con el objetivo de enriquecer el proyecto y hacer que evolucione para que responda mejor a las necesidades y expectativas del territorio. Desde entonces, el proyecto ha experimentado muchos cambios en estrecha consulta con todas las autoridades locales para tener en cuenta las opiniones y comentarios expresados. Este trabajo de estudio dio lugar a la finalización del Diagrama Esquemático del proyecto, aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 7 de diciembre de 2023. Los equipos de Île-de-France Mobilités presentaron los avances del proyecto y se reunieron con el público en la primavera de 2024.