Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Un tiempo de información (primavera 2024)

Los equipos de Île-de-France Mobilités estuvieron presentes para presentar el progreso del proyecto desde la consulta preliminar y para responder a vuestras preguntas ante la investigación pública. Se organizaron 3 reuniones y 1 reunión de viajeros de unas 2 horas, cada una con un enfoque detallado en una zona geográfica concreta.

Reunión pública Le Perreux-sur-Marne

Enfoque en desarrollos en Fontenay-sous-Bois y Perreux-sur-Marne

Jueves 21 de marzo de 2024 de 19:30 a 21:30

Salón de bodas del Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)

Reunión de pasajeros Chelles - Gournay RER

Enfoque en los acontecimientos en Chelles

Lunes, 25 de marzo de 2024 de 17:30 a 19:30.

Patio delantero de la estación de autobuses Chelles-Gournay (boulevard Chilperic)

Reunión pública de Neuilly-sur-Marne

Enfoque en los desarrollos en Neuilly-sur-Marne

Martes, 2 de abril de 2024 de 19:00 a 21:00

Salón de bodas del Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne (1 plaza François Mitterrand)

Reunión pública de Neuilly-Plaisance

Enfoque en los desarrollos en Neuilly-Plaisance

Jueves 4 de abril de 2024 de 19:30 a 21:30

Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)

