Un tiempo de información (primavera 2024)
Los equipos de Île-de-France Mobilités estuvieron presentes para presentar el progreso del proyecto desde la consulta preliminar y para responder a vuestras preguntas ante la investigación pública. Se organizaron 3 reuniones y 1 reunión de viajeros de unas 2 horas, cada una con un enfoque detallado en una zona geográfica concreta.
Reunión pública Le Perreux-sur-Marne
Enfoque en desarrollos en Fontenay-sous-Bois y Perreux-sur-Marne
Jueves 21 de marzo de 2024 de 19:30 a 21:30
Salón de bodas del Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)
Reunión de pasajeros Chelles - Gournay RER
Enfoque en los acontecimientos en Chelles
Lunes, 25 de marzo de 2024 de 17:30 a 19:30.
Patio delantero de la estación de autobuses Chelles-Gournay (boulevard Chilperic)
Reunión pública de Neuilly-sur-Marne
Enfoque en los desarrollos en Neuilly-sur-Marne
Martes, 2 de abril de 2024 de 19:00 a 21:00
Salón de bodas del Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne (1 plaza François Mitterrand)
Reunión pública de Neuilly-Plaisance
Enfoque en los desarrollos en Neuilly-Plaisance
Jueves 4 de abril de 2024 de 19:30 a 21:30
Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)