Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Publicado el 2025 August 20
Lectura 1 min
¡El proyecto Bus Bords de Marne declarado de utilidad pública!
Publicado el 2025 April 15
Lectura 3 min
¡Declaración del proyecto aprobada, el proyecto va en camino!
Publicado el 2025 February 18
Lectura 2 min
Investigación pública: ¡opinión favorable sobre el proyecto!
Publicado el 2024 October 31
Investigación pública: ¡nos vemos en la reunión pública el 5 de noviembre a las 19:30!
Publicado el 2024 October 11
Consulta pública del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024: ¡infórmate y exprésate!
Publicado el 2024 May 17
¡Las presentaciones e informes de las reuniones están online!