Consulta pública del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024: ¡infórmate y exprésate!
El proyecto Bus Bords de Marne está entrando en una investigación pública, un paso importante. Su propósito es recopilar todas las opiniones sobre el proyecto para que la Comisión de Investigación pueda formular una opinión razonada sobre su utilidad pública.
¿Cómo dar tu opinión y participar en la investigación pública?
Durante las 4 semanas de investigación, del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024, se ofrecen varios métodos para intercambiar con uno o más miembros de la comisión independiente de investigación, para informar de sus opiniones y preguntas sobre el proyecto.
Participar en la reunión pública
Martes, 5 de noviembre de 2024 a las 19:30 en el Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne, en el salón de bodas, en la primera planta
Consulta el expediente de la investigación y da tu opinión
- En la web dedicada a la investigación: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne
- En las instalaciones de las permanencias y en las 3 prefecturas correspondientes
- Por carta a la comisión de investigación: al presidente de la comisión de investigación del proyecto Bus Bord de Marne
Prefectura de Val-de-Marne
DCPPAT/BEPUP
21/29 avenue du Général de Gaulle
94 000 CRETEIL
- Por correo electrónico a la comisión de investigación: [email protected]
También puedes consultar el archivo informativo aquí.
Habla con la comisión de investigación
Permanencias en el ayuntamiento
Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne:
En la primera planta, en la sala de comités
- Martes, 15 de octubre de 14:00 a 17:00
- Lunes, 28 de octubre de 8:30 a 11:30 a.m.
- Miércoles 13 de noviembre de 14:30 a 17:30
Ciudad de Fontenay-sous-Bois
Servicios Técnicos y Urbanismo, Departamento de Desarrollo Urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie
- Martes, 15 de octubre de 14:00 a 17:00
- Viernes 8 de noviembre de 9:00 a 12:00 p.m.
Ayuntamiento de Neuilly-Plaisance
Sala de Funcionarios Electos
- Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- El viernes 8 de noviembre de 14:00 a 17:00.
Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne
En la segunda planta, en la sala Guérin
- Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Jueves 31 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.
- Viernes 8 de noviembre de 15:00 a 18:00
Ayuntamiento de Gagny
Salón Lucien Millet
- Lunes 14 de octubre de 14:00 a 17:00
- Martes 29 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.
Ayuntamiento de Gournay-sur-Marne
Salón de bodas
- Viernes 18 de octubre de 14:00 a 17:00.
- El miércoles 30 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.
Ayuntamiento de Chelles
Cámara del Consejo Municipal
- Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Líneas Telefónicas Móviles
- Estación Val de Fontenay: en el patio de la estación del RER, martes 29 de octubre de 9:30 a 12:00 pm
- Estación Neuilly-Plaisance: en el patio delantero de la estación del RER, martes 29 de octubre de 15:00 a 18:00
- Estación Chelles-Gournay: en el patio delantero de la estación REVER, lunes 4 de noviembre de 14:00 a 17:00
Encuentra toda la información en la web dedicada a la investigación pública