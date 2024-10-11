Consulta pública del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024: ¡infórmate y exprésate!

El proyecto Bus Bords de Marne está entrando en una investigación pública, un paso importante. Su propósito es recopilar todas las opiniones sobre el proyecto para que la Comisión de Investigación pueda formular una opinión razonada sobre su utilidad pública.

¿Cómo dar tu opinión y participar en la investigación pública?

Durante las 4 semanas de investigación, del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024, se ofrecen varios métodos para intercambiar con uno o más miembros de la comisión independiente de investigación, para informar de sus opiniones y preguntas sobre el proyecto.

Participar en la reunión pública

Martes, 5 de noviembre de 2024 a las 19:30 en el Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne, en el salón de bodas, en la primera planta

Consulta el expediente de la investigación y da tu opinión

En la web dedicada a la investigación: www.registre-numerique.fr/dup-projet-bus-bord-de-marne

En las instalaciones de las permanencias y en las 3 prefecturas correspondientes

Por carta a la comisión de investigación: al presidente de la comisión de investigación del proyecto Bus Bord de Marne

Prefectura de Val-de-Marne

DCPPAT/BEPUP

21/29 avenue du Général de Gaulle

94 000 CRETEIL

Prefectura de Val-de-Marne DCPPAT/BEPUP 21/29 avenue du Général de Gaulle 94 000 CRETEIL Por correo electrónico a la comisión de investigación: [email protected]

También puedes consultar el archivo informativo aquí.

Habla con la comisión de investigación

Permanencias en el ayuntamiento

Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne:

En la primera planta, en la sala de comités

Martes, 15 de octubre de 14:00 a 17:00

Lunes, 28 de octubre de 8:30 a 11:30 a.m.

Miércoles 13 de noviembre de 14:30 a 17:30

Ciudad de Fontenay-sous-Bois

Servicios Técnicos y Urbanismo, Departamento de Desarrollo Urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie

Martes, 15 de octubre de 14:00 a 17:00

Viernes 8 de noviembre de 9:00 a 12:00 p.m.

Ayuntamiento de Neuilly-Plaisance

Sala de Funcionarios Electos

Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

El viernes 8 de noviembre de 14:00 a 17:00.

Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne

En la segunda planta, en la sala Guérin

Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Jueves 31 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.

Viernes 8 de noviembre de 15:00 a 18:00

Ayuntamiento de Gagny

Salón Lucien Millet

Lunes 14 de octubre de 14:00 a 17:00

Martes 29 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.

Ayuntamiento de Gournay-sur-Marne

Salón de bodas

Viernes 18 de octubre de 14:00 a 17:00.

El miércoles 30 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.

Ayuntamiento de Chelles

Cámara del Consejo Municipal

Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Líneas Telefónicas Móviles

Estación Val de Fontenay: en el patio de la estación del RER, martes 29 de octubre de 9:30 a 12:00 pm

Estación Neuilly-Plaisance: en el patio delantero de la estación del RER, martes 29 de octubre de 15:00 a 18:00

Estación Chelles-Gournay: en el patio delantero de la estación REVER, lunes 4 de noviembre de 14:00 a 17:00

Encuentra toda la información en la web dedicada a la investigación pública