Investigación pública: ¡opinión favorable sobre el proyecto!

Tras la investigación pública sobre el proyecto Bus Bords de Marne, que tuvo lugar del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024, la comisión independiente de investigación emitió una opinión favorable sobre la solicitud de declaración de utilidad pública para el proyecto y la compatibilidad de los documentos de urbanismo planificado.

La comisión de investigación considera en particular "tras haber evaluado las ventajas y desventajas de este proyecto, que su balance es positivo."

Esta opinión favorable va acompañada de dos reservas y seis recomendaciones.

Las reservas se refieren a la seguridad de los caudales alrededor de la estación Neuilly-Plaisance y al abandono de la adquisición prevista del aparcamiento privado de Pérotin en Chelles.

Las recomendaciones se refieren a: el análisis de los tiempos de viaje actuales de la 113 y los impactos en los traspasos de tráfico en las carreteras adyacentes, la comparación de modelos de tráfico vial con la evolución real del tráfico, el estudio de varias variantes (para reducir el riesgo de congestión en el borde de Neuilly-Plaisance/Le Perreux-sur-Marne, añadir una estación entre las estaciones rue du Port y Pointe de Gournay). la optimización de costes y la mejora del servicio del autobús 113 entre ahora y la puesta en marcha del proyecto.