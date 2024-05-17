¡Las presentaciones e informes de las reuniones están online!
Publicado el
Entre finales de marzo y principios de abril, los equipos Île-de-France Mobilités vinieron a recibiros. El objetivo de estas reuniones fue presentar los avances del proyecto Bus Bords de Marne desde la consulta preliminar y responder a vuestras preguntas ante la investigación pública, prevista para el otoño de 2024. Se organizaron 3 reuniones y 1 reunión de viajeros de unas 2 horas, cada una con un enfoque detallado en una zona geográfica concreta.
A continuación y en la biblioteca multimedia encontrarás todas las presentaciones e informes:
- Reunión pública en Perreux-sur-Marne el 21 de marzo
o Presentación
o Informe
- Encuentro de viajeros en Chelles el 25 de marzo
o Informe
- Reunión pública en Neuilly-sur-Marne el 2 de abril
o Presentación
o Informe
- Reunión pública en Neuilly-Plaisance el 4 de abril
o Presentación
o Informe
¡Encuentra todos los detalles del proyecto en la web!
En el sitio encontrarás toda la información actualizada sobre el proyecto, incluyendo la presentación general del proyecto y sus objetivos, los desarrollos planificados sector por sector, incluyendo visualizaciones 3D y las "Preguntas Frecuentes".
¡Mantente informado!
Para no perderse nada de las noticias de los Bus Bords de Marne y para estar informado de las fechas y modalidades de la investigación pública prevista para el otoño de 2024, suscríbete a las noticias del proyecto.