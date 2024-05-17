Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

¡Las presentaciones e informes de las reuniones están online!

Publicado el

Entre finales de marzo y principios de abril, los equipos Île-de-France Mobilités vinieron a recibiros. El objetivo de estas reuniones fue presentar los avances del proyecto Bus Bords de Marne desde la consulta preliminar y responder a vuestras preguntas ante la investigación pública, prevista para el otoño de 2024. Se organizaron 3 reuniones y 1 reunión de viajeros de unas 2 horas, cada una con un enfoque detallado en una zona geográfica concreta.

A continuación y en la biblioteca multimedia encontrarás todas las presentaciones e informes:

 

  • Reunión pública en Neuilly-sur-Marne
  • Conocer viajeros en Chelles
¡Encuentra todos los detalles del proyecto en la web!

En el sitio encontrarás toda la información actualizada sobre el proyecto, incluyendo la presentación general del proyecto y sus objetivos, los desarrollos planificados sector por sector, incluyendo visualizaciones 3D y las "Preguntas Frecuentes".

¡Mantente informado!

Para no perderse nada de las noticias de los Bus Bords de Marne y para estar informado de las fechas y modalidades de la investigación pública prevista para el otoño de 2024, suscríbete a las noticias del proyecto.