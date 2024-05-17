¡Las presentaciones e informes de las reuniones están online!

¡Encuentra todos los detalles del proyecto en la web!

En el sitio encontrarás toda la información actualizada sobre el proyecto, incluyendo la presentación general del proyecto y sus objetivos, los desarrollos planificados sector por sector, incluyendo visualizaciones 3D y las "Preguntas Frecuentes".

¡Mantente informado!

Para no perderse nada de las noticias de los Bus Bords de Marne y para estar informado de las fechas y modalidades de la investigación pública prevista para el otoño de 2024, suscríbete a las noticias del proyecto.