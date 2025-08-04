¡El proyecto Bus Bords de Marne declarado de utilidad pública!

Los prefectos de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis y Seine-et-Marne declararon el proyecto Bus Bords de Marne de utilidad pública el 4 de agosto de 2025.

Esta decisión sigue la opinión favorable de la comisión independiente de investigación del 20 de diciembre de 2024 y la declaración del proyecto Île-de-France Mobilités aprobada el 10 de abril de 2025.

La declaración de utilidad pública es un paso decisivo hacia la finalización de la operación.

Los estudios de diseño (proyecto preliminar) están comenzando ahora y tendrán en cuenta las reservas y recomendaciones de la comisión de investigación: para obtener más información, aquí encontrarás toda la información sobre la declaración del proyecto y los compromisos de Île-de-France Mobilités.