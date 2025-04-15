¡Declaración del proyecto aprobada, el proyecto va en camino!

Tras la investigación pública celebrada del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó la declaración del proyecto para los Bus Bords de Marne el 10 de abril de 2025. Este proyecto prevé la creación de una nueva línea de autobús de alto rendimiento que circula principalmente por carriles dedicados entre Val de Fontenay y Chelles-Gournay.

Esta declaración del proyecto sigue la opinión favorable de la comisión independiente de investigación. Recoge la continuación del proyecto y especifica los compromisos de Île-de-France Mobilités para la continuación de los estudios con el fin de responder a las reservas y recomendaciones de la comisión de investigación. También allana el camino para obtener la declaración de utilidad pública, que debe ser objeto de una decisión interprefectural.

Un proyecto de interés general

El proyecto Bus Bords de Marne pretende reducir y hacer que los tiempos de viaje en autobús sean más fiables, y ofrecer más comodidad a los pasajeros.

Ofrece un buen servicio al territorio y un acceso más fácil a la red de transporte público actual y futura, que da servicio a las estaciones de Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance y Chelles-Gournay (RER A y E; T1, línea P, M15 y M16 a largo plazo). También apoya importantes proyectos de desarrollo regional.

Por último, este proyecto contribuye a una mejor calidad de vida con la recualificación de los espacios públicos y facilitando el uso de modos activos (bicicletas y peatones) mediante la integración de carriles bici seguros y aceras cómodas.

Al finalizar la investigación pública y teniendo en cuenta todos los elementos, la comisión de investigación consideró que los resultados del proyecto fueron positivos para la comunidad y emitió una opinión favorable.

El proyecto Bus Bords de Marne continúa a la luz de las conclusiones de la comisión de investigación

El levantamiento de las reservas de la comisión de investigación tras la investigación pública

Para eliminar las dos reservas hechas por la comisión de investigación, Île-de-France Mobilités se compromete en su declaración de proyecto a:

Continuar mejorando el diseño de las instalaciones alrededor de la estación de RER Neuilly-Plaisance para garantizar la seguridad del flujo de todos los usuarios (autobuses, conductores, peatones, bicicletas), confiando en un organismo de inspección cualificado y aprobado en materia de seguridad.

Excluir el aparcamiento de Pérotin en Chelles del perímetro de la declaración de utilidad pública del proyecto y continuar las conversaciones con la Ciudad de Chelles sobre el aparcamiento, en relación con el desarrollo previsto en la Avenida del Maréchal Foch.

Compromisos tras las recomendaciones de la comisión de investigación

Île-de-France Mobilités está comprometida con: