Investigación pública: ¡nos vemos en la reunión pública el 5 de noviembre a las 19:30!
La reunión pública sobre el proyecto Bus Bords de Marne se celebrará el martes 5 de noviembre a las 19:30 horas, en el Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences).
Ven y infórmate sobre el proyecto, expresa tu opinión y haz tus preguntas al equipo del proyecto, en presencia de la comisión de investigación.
El Sr. Jean-Pierre CHAULET, inicialmente presidente de la comisión de investigación sobre el proyecto "Bus Bords de Marne", no puede llevar a cabo esta misión por razones personales ajenas a su control. La presidencia de la mencionada investigación pública pasa al Sr. Jean-Marie PAULOT y a la Sra. Sylvie COMBEAU, quien se incorpora a la comisión de investigación como miembro de pleno derecho.
Composición del Comité de Investigación
- Sr. Jean-Marie PAULOT - Presidente
- Sra. Brigitte BOURDONCLE - Comisionada de Investigación
- Sra. Sylvie COMBEAU - Comisionada de Investigación