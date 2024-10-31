Investigación pública: ¡nos vemos en la reunión pública el 5 de noviembre a las 19:30!

La reunión pública sobre el proyecto Bus Bords de Marne se celebrará el martes 5 de noviembre a las 19:30 horas, en el Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne (Salle des permanences).

Ven y infórmate sobre el proyecto, expresa tu opinión y haz tus preguntas al equipo del proyecto, en presencia de la comisión de investigación.