La consulta MECDU 2023

La Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana (MECDU) es un procedimiento que garantiza que un proyecto de desarrollo se tenga en cuenta en los documentos de planificación urbana del territorio correspondiente. Por tanto, se trata de adaptar estos documentos para permitir la realización del proyecto en cuestión.

Los documentos de planificación urbana se componen principalmente de programas, planos, diagramas y mapas. Su objetivo es organizar y planificar el desarrollo de uno o más territorios interviniendo a diferentes niveles: municipio, intermunicipio, aglomeración, departamento, etc. Reflejan así sus ambiciones de desarrollo y proporcionan un marco para su urbanización. Entre estos documentos regulatorios se encuentran, por ejemplo: el Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France (PDUIF), el Plan de Viajes del departamento de Val-de-Marne o los planes urbanos locales (PLU) de los municipios que atravesan el proyecto.