La consulta MECDU 2023
Tras la consulta preliminar de 2020-2021, se llevó a cabo una nueva fase de diálogo del 16 de octubre al 12 de noviembre de 2023 inclusive. Esta fue la consulta previa a la compatibilidad de los documentos de planificación urbana (MECDU) de Perreux-sur-Marne con el proyecto Bus Bords de Marne. Este procedimiento de consulta ha dado lugar a un informe, disponible al final de la página, que se incluirá en el expediente de la investigación pública que llegará en 2024.
¿Qué es un MECDU?
La Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana (MECDU) es un procedimiento que garantiza que un proyecto de desarrollo se tenga en cuenta en los documentos de planificación urbana del territorio correspondiente. Por tanto, se trata de adaptar estos documentos para permitir la realización del proyecto en cuestión.
Los documentos de planificación urbana se componen principalmente de programas, planos, diagramas y mapas. Su objetivo es organizar y planificar el desarrollo de uno o más territorios interviniendo a diferentes niveles: municipio, intermunicipio, aglomeración, departamento, etc. Reflejan así sus ambiciones de desarrollo y proporcionan un marco para su urbanización. Entre estos documentos regulatorios se encuentran, por ejemplo: el Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France (PDUIF), el Plan de Viajes del departamento de Val-de-Marne o los planes urbanos locales (PLU) de los municipios que atravesan el proyecto.
El alcance de la consulta MECDU
Los desarrollos vinculados a la creación de la nueva línea de autobús entre Val de Fontenay y Chelles-Gournay requirieron la compatibilidad previa del plan urbano local de Perreux-sur-Marne. Es en las modificaciones de este plan urbano local en lo que se centró esta consulta. Por tanto, esta consulta regulatoria no tenía como objetivo debatir la idoneidad del proyecto Bus Bord de Marne, en la medida en que ya se había sometido a la consulta previa en 2020. Los cambios en el proyecto serán objeto de una nueva fase de consulta pública durante la investigación pública.
Los documentos de urbanismo de los demás municipios que cruzan el proyecto no requieren modificaciones y, por tanto, no se ven afectados por esta consulta.
Para obtener más información, puedes consultar el expediente de consulta:
Mapa del perímetro de la consulta MECDU
Los objetivos de esta consulta
En la aplicación del código de urbanismo*, el objetivo de esta consulta fue:
- Recopilar opiniones sobre la compatibilidad de la PLU de Perreux-sur-Marne y proporcionar a los socios los elementos útiles para la adaptación de los documentos que se les exigiría llevar a cabo si fuera necesario;
También fue una oportunidad para:
- Informar al público sobre la naturaleza y el progreso del proyecto
- Preparar los siguientes pasos del proyecto, incluida la fase de investigación pública.
Esta consulta no tenía como objetivo tratar la oportunidad del proyecto Bus Bords de Marne, en la medida en que ya se ha sometido a la consulta preliminar en 2020. Los desarrollos del proyecto serán objeto de una nueva fase de consulta pública, durante la investigación de interés público, prevista para 2024.
*El objetivo de esta consulta es responder de forma más específica a las directrices establecidas en la ley ASAP de 7 de diciembre de 2020.
¿Y entonces?
Al final de esta consulta de MECU, todas las contribuciones recaudadas fueron objeto de un informe hecho público el 7 de diciembre de 2023. Este informe alimenta las reflexiones sobre el proyecto y completa el expediente MECDU que se incluirá en el expediente de la investigación, de cara a la investigación pública prevista para 2024.