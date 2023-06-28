La investigación pública del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024

La investigación pública tenía como objetivo:

Asegurar que el público esté informado presentando las características del proyecto, las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos;

Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para asegurar que sean consideradas en la evaluación del proyecto;

Para hacer compatible el plan urbano intercomunitario local del establecimiento público Paris Est Marne & Bois: esto consiste en modificar y hacer que este documento sea coherente con el proyecto;

En última instancia, permitir que las observaciones y propuestas recibidas durante la investigación sean consideradas por la comisión de investigación y el propietario del proyecto;

Para permitir que las autoridades competentes decidan sobre la utilidad pública del proyecto.

La investigación pública se celebró del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024. Para esta investigación pública dirigida por la prefectura coordinadora de Val-de-Marne, la comisión independiente de investigación ha sido nombrada por el tribunal administrativo de Melun.