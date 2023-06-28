Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La investigación pública del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024

La investigación pública es un procedimiento codificado, previo a decisiones importantes o a la implementación de operaciones de planificación del uso del suelo, ya sean de origen público o privado, con el objetivo de garantizar la información y participación pública.

La investigación pública tenía como objetivo:

  • Asegurar que el público esté informado presentando las características del proyecto, las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos;
  • Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para asegurar que sean consideradas en la evaluación del proyecto;
  • Para hacer compatible el plan urbano intercomunitario local del establecimiento público Paris Est Marne & Bois: esto consiste en modificar y hacer que este documento sea coherente con el proyecto;
  • En última instancia, permitir que las observaciones y propuestas recibidas durante la investigación sean consideradas por la comisión de investigación y el propietario del proyecto;
  • Para permitir que las autoridades competentes decidan sobre la utilidad pública del proyecto.

La investigación pública se celebró del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024. Para esta investigación pública dirigida por la prefectura coordinadora de Val-de-Marne, la comisión independiente de investigación ha sido nombrada por el tribunal administrativo de Melun.

PREPARACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - La prefectura verifica que el expediente de la investigación pública esté completo. Luego remite el asunto a la Autoridad Ambiental y después al Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo nombra a la comisión de investigación. / DURANTE LA INVESTIGACIÓN - La Comisión de Investigación es responsable de garantizar que la Investigación Pública se lleve a cabo y que el público esté debidamente informado: también recoge comentarios del público. Los participantes (habitantes y partes interesadas del territorio) dan su opinión y comparten sus comentarios sobre el proyecto. / DESPUÉS DE LA INVESTIGACIÓN - 30 días después del final de la Investigación Pública, la Comisión de Investigación elabora un informe sobre el progreso de la investigación y emite su opinión sobre el proyecto. Sobre la base de esta opinión, el Prefecto decidirá sobre la utilidad pública del proyecto, a más tardar un año después del cierre de la investigación. A continuación, se pueden lanzar las primeras obras.

Cómo participar

Del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024, se han propuesto varias formas de participar para que usted opine sobre el proyecto Bus Bords de Marne.

¿Quieres saberlo todo sobre el proyecto?

Todos los documentos que componían el expediente de investigación estuvieron disponibles para consulta durante la investigación en la plataforma dedicada. Ahora pueden consultarse en la biblioteca multimedia de este sitio.

Infórmate

Participar

  • Había registros en papel disponibles en los ayuntamientos de la ruta, en la prefectura y durante las oficinas móviles.
  • En el portal dedicado estaba disponible una caja registradora digital.
  • Ha podido enviar sus opiniones a la comisión de investigación por correo electrónico: [email protected] o por correo: al presidente de la comisión de investigación del proyecto Bus Bords de Marne
    Prefectura de Val-de-Marne
    DCPPAT/BEPUP
    21/29 Avenue du Général de Gaulle
    94000 Créteil

Intercambiar

  • Reunión pública
    Martes, 5 de noviembre de 2024 a las 19:30.
    Neuilly-sur-Marne
    Ayuntamiento - Salón de bodas en la primera planta

Oficinas de la Comisión de Investigación

Ayuntamiento de Perreux-sur-Marne, en la primera planta, en la sala de comités:

  • Martes, 15 de octubre de 14:00 a 17:00
  • Lunes, 28 de octubre de 8:30 a 11:30 a.m.
  • Miércoles 13 de noviembre de 14:30 a 17:30

 

Ciudad de Fontenay-sous-Bois, Servicios Técnicos y Urbanismo, Departamento de Desarrollo Urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie:

  • Martes, 15 de octubre de 14:00 a 17:00
  • Viernes 8 de noviembre de 9:00 a 12:00 p.m.

 

Ayuntamiento de Neuilly-Plaisance, Sala de Funcionarios Electos:

  • Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • El viernes 8 de noviembre de 14:00 a 17:00.

 

Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne, en la segunda planta, en la sala Guérin:

  • Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Jueves 31 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.
  • Viernes 8 de noviembre de 15:00 a 18:00

 

Ayuntamiento de Gagny, Sala Lucien Millet:

  • Lunes 14 de octubre de 14:00 a 17:00
  • Martes 29 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.

 

Ayuntamiento de Gournay-sur-Marne, Salón de bodas:

  • Viernes 18 de octubre de 14:00 a 17:00.
  • El miércoles 30 de octubre de 9:00 a 12:00 p.m.

 

Ayuntamiento de Chelles, Cámara del Consejo Municipal:

  • Sábado 19 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

 

Líneas móviles de ayuda:

  • Estación Val de Fontenay, en el patio delantero de la estación RER: martes 29 de octubre de 9:30 a 12:00
  • Estación Neuilly-Plaisance, en el patio delantero de la estación RER: martes 29 de octubre de 15:00 a 18:00.
  • Estación Chelles-Gournay, en el patio delantero de la estación RER: lunes 4 de noviembre de 14:00 a 17:00