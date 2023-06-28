La consulta preliminar de 2020-2021
Un repaso a la consulta anterior
Del 9 de noviembre de 2020 al 8 de febrero de 2021, Île-de-France Mobilités organizó una consulta preliminar* sobre el proyecto Bus Bords de Marne. Se ha invitado a todos los residentes locales, usuarios de la antigua RN34, usuarios del transporte público, empresas, asociaciones y autoridades locales a participar para enriquecer el proyecto y hacer que evolucione para que cumpla mejor las necesidades y expectativas del territorio.
Durante los 92 días de la consulta, el público pudo intercambiar con Île-de-France Mobilités en varios momentos y participar mediante diferentes modalidades: durante reuniones con el equipo del proyecto, en la web mediante el formulario y/o la tarjeta participativa y finalmente por correo con los cupones T adjuntos al folleto distribuido en el territorio.
895 contribuciones recopiladas
11 veces de intercambio
2 Talleres de enfoque
5 Reuniones de viajeros y locales
4 líneas telefónicas de ayuda
Los resultados de la consulta
Los resultados de esta consulta, las lecciones aprendidas y las orientaciones adoptadas para la continuación del proyecto Bus Bords de Marne fueron aprobados por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 14 de abril de 2021.
La consulta destacó un apoyo significativo al proyecto Bus Bords de Marne tanto en su principio como en su ruta general, con propuestas alternativas de ruta en el acceso a las terminales. El reparto de funcionalidades en la carretera (entre coches, peatones, ciclistas, árboles, aparcamiento y teniendo en cuenta los derechos de paso disponibles...) dio lugar a muchas contribuciones, y en particular a fuertes preocupaciones por la reducción prevista de la capacidad viaria. Este tema será un tema importante en futuros intercambios y estudios.
* Consulta previa voluntaria, conforme al artículo L.103-2 del Código de Urbanismo.