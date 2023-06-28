La consulta preliminar de 2020-2021

Los resultados de esta consulta, las lecciones aprendidas y las orientaciones adoptadas para la continuación del proyecto Bus Bords de Marne fueron aprobados por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 14 de abril de 2021.

La consulta destacó un apoyo significativo al proyecto Bus Bords de Marne tanto en su principio como en su ruta general, con propuestas alternativas de ruta en el acceso a las terminales. El reparto de funcionalidades en la carretera (entre coches, peatones, ciclistas, árboles, aparcamiento y teniendo en cuenta los derechos de paso disponibles...) dio lugar a muchas contribuciones, y en particular a fuertes preocupaciones por la reducción prevista de la capacidad viaria. Este tema será un tema importante en futuros intercambios y estudios.