Valoración de la consulta

El 14 de abril de 2021, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó los resultados de la consulta, las lecciones aprendidas y las orientaciones adoptadas para la continuación del proyecto Bus Bords de Marne.

Se recogieron un total de 895 contribuciones durante la consulta del 9 de noviembre de 2020 al 8 de febrero de 2021, mediante los distintos métodos establecidos y adaptados al contexto sanitario (página web del proyecto, cupones de T adjuntos a folletos, reuniones locales, talleres de enfoque, etc.).

La consulta destacó un apoyo significativo al proyecto Bus Bords de Marne tanto en su principio como en su ruta general, con propuestas alternativas de ruta en el acceso a las terminales. El reparto de funcionalidades en la carretera (entre coches, peatones, ciclistas, árboles, aparcamiento y teniendo en cuenta los derechos de paso disponibles...) dio lugar a muchas contribuciones, y en particular a fuertes preocupaciones por la reducción prevista de la capacidad viaria. Este tema será un tema importante en futuros intercambios y estudios.

Île-de-France Mobilités ha decidido continuar el proyecto y lanzar los estudios preliminares integrando los puntos de atención surgidos de la consulta, en particular profundizando los siguientes temas: las características de la nueva línea de autobús y la oferta de transporte asociada, el número de carriles viarios y el desarrollo de los cruces de caminos, el entorno vital (modos activos y ecologismo), así como el calendario del proyecto.

Île-de-France Mobilités agradece a los numerosos residentes de Île-de-France su participación, lo que enriquecerá la próxima fase de estudio. Île-de-France Mobilités está comprometida a continuar el trabajo de colaboración llevado a cabo con las autoridades locales, que han participado en la construcción del proyecto desde su inicio. Se mantendrá un sistema continuo de información y consulta con el público y las asociaciones.