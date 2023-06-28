Desde la estación Blancheville - Ville Evrard hasta la estación L'Avenir

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector. En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.

Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y estará disponible en ordenadores