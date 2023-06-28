Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Desde la estación Blancheville - Ville Evrard hasta la estación L'Avenir

En este tramo, el Bus Bords de Marne toma la Avenue Jean Jaurès en Neuilly-sur-Marne entre la Avenue de Blancheville y Pointe de Gournay. Da servicio a las estaciones Blancheville – Ville-Evrard, Maison Blanche y L'Avenir.

Los principales problemas son:

  • Apoyar el desarrollo de los distritos de Maison Blanche y Ville Évrard, atender las instalaciones escolares de la zona y el parque departamental de la Haute-Île;
  • Hacer que los desarrollos a favor de los modos de transporte activos sean más cualitativos;
  • Preserva el patrimonio arbóreo tanto como sea posible.
Plano del proyecto de concesión Fontenay-Alouettes (izquierda) y enfoque en la zona mixta de desarrollo Point Joncs-Marins (derecha)

Estructuración de proyectos de desarrollo de suelos

Ruta y desarrollos seleccionados

Vista intencional de la estación Maison Blanche, avenida Jean Jaurès en Neuilly-sur-Marne
Vista intencional de la estación Maison Blanche, avenida Jean Jaurès en Neuilly-sur-Marne

Teniendo en cuenta las condiciones del tráfico modeladas en el horizonte de la puesta en marcha de los Bus Bords de Marne, el proyecto planea mantener solo un carril de tráfico por sentido y, ocasionalmente, un carril adicional para facilitar el flujo de los flujos al acercarse a los cruces principales.

Este principio de desarrollo permite que:

  • Preservar los árboles existentes a ambos lados del eje;
  • Facilitar el desplazamiento de peatones y ciclistas con aceras ampliadas y continuidad ciclista integradas en la Red Ciclista de Île-de-France.
Ruta y desarrollos seleccionados para la estación Blancheville - Ville Evrard en la estación L'Avenir

Visualiza el área en 3D

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector. En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.
Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y estará disponible en ordenadores

