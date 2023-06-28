Estación de Foch y la terminal en la estación Chelles Gournay

En este tramo, el Bus Bords de Marne toma la Avenue du Maréchal Foch y llega a la estación Chelles-Gournay. Da servicio a la estación de Foch y luego a la terminal de Chelles-Gournay dentro del actual terminal de autobuses.

Los principales problemas son:

Garantizar una conexión eficiente entre los Bus Bords de Marne y las demás líneas que sirven al centro de Chelles-Gournay;

El mantenimiento de una oferta de aparcamiento, acceso a la orilla del río, aceras y senderos cómodos en conexión con las instalaciones residenciales, comerciales y públicas;

Preserva las alineaciones de árboles tanto como sea posible.

En el proyecto presentado durante la consulta preliminar, se propuso crear un carril dedicado a autobuses en la Avenida del Maréchal Foch solo en dirección a Chelles-Gournay. Este desarrollo requirió la eliminación de algunos de los árboles existentes.