Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Estación de Foch y la terminal en la estación Chelles Gournay

En este tramo, el Bus Bords de Marne toma la Avenue du Maréchal Foch y llega a la estación Chelles-Gournay. Da servicio a la estación de Foch y luego a la terminal de Chelles-Gournay dentro del actual terminal de autobuses.

Los principales problemas son:

  • Garantizar una conexión eficiente entre los Bus Bords de Marne y las demás líneas que sirven al centro de Chelles-Gournay;
  • El mantenimiento de una oferta de aparcamiento, acceso a la orilla del río, aceras y senderos cómodos en conexión con las instalaciones residenciales, comerciales y públicas;
  • Preserva las alineaciones de árboles tanto como sea posible.

En el proyecto presentado durante la consulta preliminar, se propuso crear un carril dedicado a autobuses en la Avenida del Maréchal Foch solo en dirección a Chelles-Gournay. Este desarrollo requirió la eliminación de algunos de los árboles existentes.

Ruta y desarrollos seleccionados

Vista de la estación Foch, en la Avenue du Maréchal Foch en Chelles
Vue d'intention de la station Foch, sur l'avenue du Maréchal Foch à Chelles

Vista de la estación Foch, en la Avenue du Maréchal Foch en Chelles

El proyecto ahora permite que los autobuses circulen en tráfico general, sin un carril dedicado. Las condiciones de tráfico modeladas en el momento de la puesta en marcha confirmaron esta viabilidad, instalando semáforos en ciertos cruces para dar prioridad a los autobuses. Esto permite preservar el patrimonio arbolado del eje, insertar instalaciones para bicicletas a lo largo de la ruta y preservar el máximo aparcamiento en este sector comercial.

El proyecto también contempla la construcción de un aparcamiento abierto al público en la Rue Pérotin, cerca de la Avenue du Maréchal Foch, para compensar parcialmente el impacto en la oferta local de aparcamiento.

Trazado y desarrollo de la estación de Foch y su terminal en la estación de Chelles Gournay

Trazado y desarrollo de la estación de Foch y su terminal en la estación de Chelles Gournay

Enfoque: el terminal en el RER de Chelles-Gournay

La terminal de los Bus Bords de Marne à l'Est se organizará dentro del centro de autobuses de Chelles-Gournay. Este último es objeto de un proyecto global de remodelación que integrará las necesidades específicas relacionadas con la explotación de los Bus Bords de Marne.

Esta terminal ofrecerá una conexión directa con el RER E, la línea P de Transilien, la futura línea 16 del metro y las demás líneas de autobús de la zona.

La remodelación del conjunto Chelles-Gournay

Leer ahora

Visualiza el área en 3D

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector. En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.
Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y podrá verse en el ordenador.

Iniciar visualización
Imagen decorativa
Suscríbete a las noticias