Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Desde la Punta de Gournay hasta la entrada a Chelles

En este tramo, los Bus Bords de Marne circulan por la rue de Paris en Neuilly-sur-Marne y la avenue du Maréchal Foch entre Gagny, Gournay-sur-Marne y Chelles hasta el cruce con la avenue du Général de Gaulle en Chelles. Da servicio a las estaciones de Pointe de Gournay y Rue du Port.

Los principales problemas son:

  • Mejorar la calidad urbana del eje y recalificar la entrada a Chelles;
  • Apoyar el desarrollo de proyectos urbanos en el sector;
  • Proporcionar instalaciones adaptadas en las intersecciones principales para los diferentes modos de transporte;
  • Preserva las alineaciones de árboles tanto como sea posible.

Ruta y desarrollos seleccionados

Vista de la intención en la estación Pointe de Gournay en la Avenue Jean-Jaurès, en Neuilly-sur-Marne

El proyecto prevé la construcción de los carriles dedicados a los Bus Bords de Marne en el centro de la carretera desde la Pointe de Gournay hasta la rue Albert Camus (en continuidad de la secuencia anterior), y luego en el lado norte de la carretera hasta la estación Rue du Port. Esta ubicación facilitará que los Bus Bords de Marne crucen dos grandes intersecciones que se convertirán en rotondas al final de la Rue de Gournay y en la intersección con la Avenue du Maréchal Foch y la Avenue du Général De Gaulle.

Además, se mantienen dos carriles de tráfico en la secuencia, uno en cada dirección, en línea con las proyecciones de tráfico vial para el proyecto. También hay planes para ensanchar las aceras existentes y un carril bici conectado con el desarrollo existente en la Avenue du Général de Gaulle en Chelles. Estos desarrollos permiten preservar y completar los alineamientos de árboles existentes, y aún más vegetar el espacio público.

Ruta y desarrollos seleccionados desde la Pointe de Gournay hasta la entrada a Chelles

Ruta y desarrollos seleccionados desde la Pointe de Gournay hasta la entrada a Chelles

Visualiza el área en 3D

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector. En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.
Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y podrá verse en el ordenador.

