Desde la Punta de Gournay hasta la entrada a Chelles

El proyecto prevé la construcción de los carriles dedicados a los Bus Bords de Marne en el centro de la carretera desde la Pointe de Gournay hasta la rue Albert Camus (en continuidad de la secuencia anterior), y luego en el lado norte de la carretera hasta la estación Rue du Port. Esta ubicación facilitará que los Bus Bords de Marne crucen dos grandes intersecciones que se convertirán en rotondas al final de la Rue de Gournay y en la intersección con la Avenue du Maréchal Foch y la Avenue du Général De Gaulle.

Además, se mantienen dos carriles de tráfico en la secuencia, uno en cada dirección, en línea con las proyecciones de tráfico vial para el proyecto. También hay planes para ensanchar las aceras existentes y un carril bici conectado con el desarrollo existente en la Avenue du Général de Gaulle en Chelles. Estos desarrollos permiten preservar y completar los alineamientos de árboles existentes, y aún más vegetar el espacio público.