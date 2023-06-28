Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

El Triángulo y el extremo del Val de Fontenay

En Fontenay-sous-Bois y Le Perreux-sur-Marne, los Bus Bords de Marne recorren el "triángulo" Val de Fontenay formado por la Avenue du Général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, la Rue Carnot y la Avenue Louison-Bobet / Boulevard Raymond Poincaré. El autobús da servicio a la terminal en Val de Fontenay y a la estación de Carnot.

Los principales problemas son:

  • Atender los sectores en rápida evolución alrededor del centro y optimizar la conexión con la estación de Val de Fontenay;
  • Preservar los alineamientos de árboles tanto como sea posible;
  • Proporcionar instalaciones ciclistas integradas en la red de Vélo Île-de-France y compatibles con las orientaciones del Plan Metropolitano de Bicicletas;
  • Limitar los efectos sobre el tráfico viado, especialmente en las intersecciones, y mantener la función de transporte público y acceso a la autopista a la A86.
Plano del proyecto de concesión Fontenay-Alouettes (izquierda) y enfoque en la zona mixta de desarrollo Point Joncs-Marins (derecha)

Estructuración de proyectos de desarrollo de suelos

Ruta y desarrollos seleccionados

En el proyecto presentado durante la consulta preliminar, la terminal de los Bus Bords de Marne se encontraba dentro del actual terminal de autobuses al oeste de Val de Fontenay.

El proyecto prevé ahora que la terminal se situe dentro del futuro terminal de autobuses oriental del Val de Fontenay , situado en el sector "Péripôle", lo más cerca posible de las futuras estaciones del metro 15 y del tranvía T1. La estación Carnot estará situada en la Rue Carnot en dirección a Chelles-Gournay, y en la Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en dirección a Val de Fontenay.

  • Ruta presentada en 2020-2021 durante la consulta preliminar para el Triángulo y la terminal de Val de Fontenay
  • Ruta y desarrollos seleccionados ahora para el Triángulo y el extremo del Val de Fontenay
Vue d'intention de la place du Général Leclerc au Perreux-sur-Marne

Vista de la Place du Général Leclerc en Perreux-sur-Marne

La Place du Général Leclerc en Perreux-sur-Marne, en la intersección de los ejes V4, V9 y V20 de la red Vélo Île-de-France, será completamente remodelada para el beneficio de peatones y ciclistas.

Estos cambios en el proyecto permiten que:

  • Para mejorar las conexiones entre los Bus Bords de Marne y las demás líneas que sirven al centro del Val de Fontenay;
  • Mejorar el servicio a los distritos e instalaciones circundantes;
  • Preservar los árboles tanto como sea posible y completar las alineaciones existentes con nuevas plantaciones;
  • Para garantizar la continuidad de las instalaciones ciclistas a lo largo de la ruta, integradas en la red de Vélo Île-de-France y compatibles con las orientaciones del Plan Metropolitano de Bicicletas.

Enfoque: un terminal de dos etapas en Val de Fontenay

A largo plazo, la terminal occidental de la línea Bus Bords de Marne Val de Fontenay se organizará dentro del futuro centro de autobuses Val de Fontenay East y ofrecerá una conexión directa con el RER A, el RER E, la línea 15 del Grand Paris Express y la ampliación del tranvía T1. Este futuro centro de autobuses se construirá como parte del proyecto para remodelar el centro de la estación Val de Fontenay.

A la espera de la implementación del nuevo terminal de autobuses Val de Fontenay East, la terminal de los Bus Bords de Marne se ubicaría temporalmente en la rue Carnot. En esta configuración, la conexión con el buje del RER de Val de Fontenay sería a través de la Allée des Sablons.

Visualiza el área en 3D

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector. En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.
Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y podrá verse en el ordenador.

