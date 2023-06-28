El Triángulo y el extremo del Val de Fontenay

En el proyecto presentado durante la consulta preliminar, la terminal de los Bus Bords de Marne se encontraba dentro del actual terminal de autobuses al oeste de Val de Fontenay.

El proyecto prevé ahora que la terminal se situe dentro del futuro terminal de autobuses oriental del Val de Fontenay , situado en el sector "Péripôle", lo más cerca posible de las futuras estaciones del metro 15 y del tranvía T1. La estación Carnot estará situada en la Rue Carnot en dirección a Chelles-Gournay, y en la Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en dirección a Val de Fontenay.