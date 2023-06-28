Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La estación Neuilly-Plaisance RER

En este tramo, el Bus Bords de Marne toma el Boulevard Gallieni en Neuilly-Plaisance y el Boulevard du Maréchal Foch en Neuilly-sur-Marne. El autobús da servicio a la estación de RER Neuilly-Plaisance , que será remodelada como parte del proyecto.

Los principales problemas son:

  • Garantizar una conexión eficiente entre los Bus Bords de Marne y la estación del RER;
  • Everdear el eje tanto como sea posible y mejorar su calidad urbana;
  • Mantener las funcionalidades necesarias para las tiendas y la estación (aparcamiento, entregas, entrega);
  • Limita la congestión del tráfico.

Al final de la consulta preliminar se estudiaron varias variantes para integrar estos temas.

Enfoque: La conexión en Neuilly-Plaisance RER

La estación RER de Neuilly-Plaisance permitirá conexiones con el RER A y las demás líneas de autobús que sirven al centro (actualmente 114, 203 y 214). El proyecto Bus Bords de Marne se encargará de la remodelación de la parte sur del terminal de autobuses en la estación de RER Neuilly-Plaisance. Esta remodelación incluye la reorganización de andenes, líneas y accesos.

La remodelación de la estación RER de Neuilly-Plaisance

Ruta y desarrollos seleccionados

Vista de la estación del RER Neuilly-Plaisance desde el Boulevard Gallieni
Vista de la estación del RER Neuilly-Plaisance desde el Boulevard Gallieni

El proyecto propuesto en esta sección permite en particular:

  • Garantizar una buena conexión entre los Bus Bords de Marne, el RER A y las demás líneas de autobús que sirven al centro;
  • Plantar árboles nuevos cerca de la estación y a lo largo de las aceras;
  • Mantener el acceso local y restaurar plazas de aparcamiento, plazas de reparto cerca de tiendas y puntos de entrega cerca de la estación.
Ruta e instalaciones seleccionadas para la estación Neuilly-Plaisance RER

Visualiza el área en 3D

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector. En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.
Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y podrá verse en el ordenador.

