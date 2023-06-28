Autobús

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Las estaciones de Avron, Jules Ferry y Jouleau

En este tramo, el Bus Bords de Marne toma el Boulevard d'Alsacia-Lorena en Perreux-sur-Marne y da servicio a las estaciones de Avron, Jules Ferry y Jouleau.

Los principales problemas son:

  • Mantener el acceso local y una oferta de aparcamiento acorde con sus usos;
  • Densificar y asegurar los pasos peatonales para mejorar la continuidad norte-sur del eje;
  • Preserva las alineaciones de árboles tanto como sea posible.

En el proyecto presentado durante la consulta preliminar, se dispuso para:

  • Carriles dedicados para autobuses en ambas direcciones, lo que implica la eliminación de toda la mediana central plantada y un gran número de plazas de aparcamiento;
  • Una estación de Avron con andenes frente a frente a la derecha de la escuela Germaine Sablon.

Ruta y desarrollos seleccionados

Vista del Boulevard d'Alsacia-Lorena en Perreux-sur-Marne
Vista del Boulevard d'Alsacia-Lorena en Perreux-sur-Marne

Teniendo en cuenta las condiciones de tráfico modeladas en el momento de la puesta en marcha, el proyecto ahora prevé un solo carril dedicado a autobuses, con el fin de:

  • Preservar y completar los alineamientos de árboles existentes fuera de las futuras estaciones;
  • Restaura más plazas de aparcamiento que al principio, especialmente cerca de tiendas.

La estación de Avron se desarrollará con andenes separados por dirección: el andén en dirección a Chelles-Gournay estará situado en el Boulevard d'Alsacia-Lorraine, y el andén en dirección al Val de Fontenay estará en la Avenue du Général de Gaulle. Esto permite crear aceras cómodas en el Boulevard d'Alsacia-Lorena cerca de la estación y en el colegio Germaine Sablon, preservar los árboles a la derecha de la estación y restaurar plazas de aparcamiento a la derecha de las tiendas.

Ruta e instalaciones seleccionadas para las estaciones de Avron, Jules Ferry y Jouleau

Visualiza el área en 3D

A bordo del autobús, de estación en estación, se puede descubrir en vídeo 3D la intención de los desarrollos finales de los Bus Bords de Marne en este sector. En cada estación, un panorama de 360° permite ver con mayor precisión las marquesinas y la vista peatonal (solo tienes que mover la cámara con el ratón en el ordenador o con el dedo índice en el móvil).

Nota: estas opiniones de intención tienen como objetivo ofrecer una visión inicial de los desarrollos propuestos en esta fase de los estudios. Por tanto, es probable que algunos aspectos evolucionen a lo largo de los estudios, o que no se muestran tal cual, como los semáforos de carretera.
Esta versión puede verse desde escritorio o móvil. Una versión en mayor definición se pondrá en línea en las próximas semanas y estará disponible en ordenadores

