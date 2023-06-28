Foco: las configuraciones de inserción de los carriles dedicados a los autobuses
Son posibles varias configuraciones de inserción de carriles. Cada uno tiene ventajas y desventajas, y la ubicación debe elegirse según las características de la ruta tomada, sus usos y su evolución.
Vías axiales: las vías están situadas en el centro de la carretera. Esta posición facilita el acceso al aparcamiento (residentes, entregas), la inserción de autobuses en los cruces, la velocidad y seguridad de los autobuses, así como el acceso a los residentes locales y servicios de emergencia. Por otro lado, requiere pasos de peatones sistemáticos para acceder a los andenes situados entre los carriles autobuses y las carreteras.
Ejemplo de inserción lateral
Senderos secundarios : los vías están situados en un lado de la carretera. Esta posición favorece y asegura el acceso a las estaciones desde el lado donde se encuentran las vías, y permite mantener plazas de aparcamiento en el otro lado de los carriles autobuses. Por el contrario, en el lateral de los carriles autobús, no es posible mantener el aparcamiento y los pasos a nivel para girar hacia las calles adyacentes son complejos.
Carriles bilaterales: se construye un carril para autobuses a cada lado de la carretera. No obstante, esta ubicación está más destinada a carriles autobuses que a carriles exclusivos equipados con un sistema de prioridad para autobuses en las intersecciones.
Carril de sentido único: un solo carril dedicado al tráfico está configurado en una dirección del tráfico. En la otra dirección, el autobús comparte carril con los coches.
Falta de un carril exclusivo para autobuses : los autobuses y el tráfico por carretera comparten el mismo carril. El tráfico de autobuses depende de la fluidez y los peligros del tráfico vial.