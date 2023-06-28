Objetivos
Ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y cómodo para desplazarse fácilmente por el territorio
Facilitar el tráfico de autobuses: los Bus Bords de Marne circularán principalmente por carriles dedicados con prioridad en los cruces. Por tanto, se beneficiará de una mayor regularidad y de una reducción en los tiempos de viaje de hasta 5 a 10 minutos en comparación con los tiempos de viaje actualmente observados en hora punta.
Mejorar el confort de los pasajeros: se pondrán en circulación autobuses biarticulados con motor propio que pueden acomodar alrededor de 145 personas en toda la nueva línea (frente a 100 personas en un autobús articulado) para adaptar la línea a los niveles esperados de pasajeros y mejorar el confort de los pasajeros. Además, la línea será 100% accesible para todos, especialmente gracias a instalaciones y equipamiento específicos para personas con movilidad reducida (guías, anuncios de audio, rampas de acceso, etc.).
Combinar el buen servicio del territorio y un enlace eficiente con los centros de estación: el número y la ubicación de ciertas paradas de autobús se modificarán para asegurar un buen equilibrio entre el buen servicio del territorio y el rendimiento operativo de los Bus Bords de Marne (aproximadamente 530 metros entre cada estación de media). El proyecto también pretende facilitar las conexiones con la oferta de transporte actual y futura en las estaciones Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance y Chelles-Gournay, así como con las demás líneas de autobús en la interfaz.
Enfoque: adaptación de la red de autobuses
El proyecto irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses, que se definirá con precisión en los dos o tres años previos a la puesta en marcha de los Bus Bords de Marne, según la evolución de los usos.
Esta reorganización tendrá como objetivo:
- Mantener el servicio a los sectores actualmente servidos por la línea 113 y no servidos por los futuros Bus Bords de Marne: entre la rotonda de Leclerc en Perreux-sur-Marne y la estación del RER en Nogent-sur-Marne, y entre el centro comercial Chelles-Gournay y el centro comercial Terre-Ciel en Chelles;
- Para permitir que otras líneas de autobús se beneficien de los desarrollos realizados como parte del proyecto Bus Bords de Marne.
Mejora del entorno vital
Calmar y mejorar el espacio público: la remodelación del espacio público prevista como parte del proyecto permitirá calmar el tráfico y establecer un reparto más equilibrado del espacio en beneficio de los usuarios del transporte público, ciclistas y peatones. El proyecto también pretende preservar y fortalecer en la medida de lo posible la red de vegetación en la ruta de los Bus Bords de Marne, contribuyendo al confort de todos y a la calidad paisajística del eje.
Ofrecer un lugar a ciclistas y peatones: el proyecto facilitará el uso de modos activos creando rutas continuas, cómodas y seguras para caminar o andar en bicicleta. El proyecto incluye la ampliación de espacios peatonales y aceras siempre que sea posible, y la creación de una ruta ciclista continua de más de 8,8 km integrada en los ejes V4, V9 y V20 de la red Vélo Île-de-France en los tramos comunes a la ruta Bus Bords de Marne.
Fortalecimiento del atractivo del territorio y apoyo a su desarrollo
Los Bus Bords de Marne permitirán tanto mantener el servicio a los sectores urbanos a lo largo del eje como apoyar proyectos de desarrollo regional, en particular los sectores de Maison Blanche en Neuilly-sur-Marne y Val de Fontenay - Alouettes en Fontenay-sous-Bois.