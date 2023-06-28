Camina por la ruta

Bus

Nueva líneaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La ruta y las estaciones seleccionadas

Los Bus Bords de Marne cubrirán unos 8,5 kilómetros y darán servicio a 17 estaciones. Atraviesa 7 comunas (Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne y Chelles) y 3 departamentos (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis y Seine-et-Marne). El proyecto va acompañado por la construcción de un carril bici continuo desde Val de Fontenay hasta Chelles-Gournay, y una reorganización de la red local de autobuses. Los terminales se ubicarán en el futuro terminal de autobuses al este de Val de Fontenay, y dentro del terminal de autobuses de Chelles-Gournay.

 

Los nombres de las estaciones son provisionales. Se detendrán definitivamente poco antes de su puesta en servicio, en consulta con las autoridades locales.

Diagrama de previsión simplificado de la futura línea Bus Bords de Marne y las 17 estaciones: Val de Fontenay RER y Carnot en interconexión con el RER A, E, la nueva línea 15 del metro, el tranvía T1 ampliado y autobuses locales, Avron, Jules Ferry, Jouleau, Neuilly Plaisance RER en interconexión con el RER A, Aristide Briand, Foch - de Gaulle, Place de la Résistance, Verdún, Blancheville - Ville Evrard, Maison Blanche, L'Avenir, Pointe de Gournay, Rue du Port, Foch, Chelles-Gournay RER en interconexión con el RER E, la línea P, la futura línea 16 del Metro y autobuses locales.

La inserción de carriles dedicados al autobús Bords de Marne

Teniendo en cuenta las características urbanas, históricas y paisajísticas específicas de cada sector, cumple objetivos que a veces son complejos de conciliar:

  • Organizar carreteras para mejorar el funcionamiento del transporte público, promover modos activos (peatones, ciclistas) y permitir el flujo del tráfico viario;
  • Integrar todas las funcionalidades necesarias para la operación urbana: acceso local, aparcamiento, entregas, transporte excepcional, acceso de emergencia, etc. ;
  • Minimizar la adquisición de terrenos;
  • Limitar los efectos sobre los árboles y el medio ambiente en general;
  • Optimiza los costes de inversión y operación del proyecto.

Mapa que muestra los desarrollos a largo plazo, tras la puesta en servicio de los Bus Bords de Marne y dos años después de la puesta en marcha de la línea 15 en el tramo entre las estaciones Aristide Briand y Verdún:

Mapa que muestra los desarrollos a largo plazo, tras la puesta en servicio de los Bus Bords de Marne y dos años después de la puesta en servicio de la línea 15 en el tramo entre las estaciones Aristide Briand y Verdún

Una ruta secuenciada

Para mayor legibilidad, el camino se divide en siete secciones distintas.

